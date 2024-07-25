أبوظبي الأول يحقق 8.4 مليارات درهم أرباحاً في النصف الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت أداءً قوياً تمثل في نمو الأرباح والإيرادات حيث وصلت لـ 8.4 مليارات درهم بزيادة بنسبة 3% مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

أبرز نتائج بنك أبوظبي الأول في النصف الأول من 2024:

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 3% إلى 8.4 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

زيادة الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 15.7 مليار درهم.

نمو الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 15% إلى 10 مليارات درهم.

وصول إجمالي موجودات البنك إلى 1.2 تريليون درهم (320 مليار دولار).

نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 8% إلى 513 مليار درهم.

ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق العالمية بنسبة 23% و26% على التوالي.

نمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 16%.

تقديم تسهيلات بقيمة 200 مليار درهم (56 مليار دولار) لمشاريع التمويل المستدام والتمويل الانتقالي.

حقق البنك نمواً في كل من فوائد الإيرادات من غير الفوائد، مدفوعاً بزخم الأعمال ونمو هامش الفوائد الصافي.

وساهم الدخل غير الممول بنسبة 38% من إيرادات المجموعة، مقارنة مع 35% في النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق العالمية بشكل ملحوظ، كما شهدت الخدمات المصرفية للأفراد نمواً قوياً.

وواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز تواجده في الأسواق الرئيسية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والهند.

وقدم البنك تسهيلات بقيمة 200 مليار درهم لمشاريع التمويل المستدام والتمويل الانتقالي، بما يتماشى مع هدفه لعام 2030 بتقديم 500 مليار درهم لتمويل مشاريع الاستدامة.