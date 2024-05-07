هل انضم بنك أبوظبي الأول إلى سباق المزايدة على Yes Bank؟

أصبح الاهتمام واضحا من بنوك غرب آسيا، واليابان، وفي مقدمتهم بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو الياباني، لشراء حصة البنك الدولة الهندي ( البنك المركزي)، التي تبلغ 25% في بنك Yes Bank، وذلك في غضون أيام قليلة من الإعلان عن نية البيع.

أبوظبي الأول يسعى للاستحواذ على حصة في Yes Bank

وأفادت تقارير أن بنك أبوظبي الأول (FAB) يسعى للاستحواذ على حصة 25٪ في Yes Bank، سادس أكبر بنك للقطاع الخاص في الهند، حسب صحيفة “هندو بيزنس لاين”، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وأجرى بنك أبوظبي الأول (FAB)، وهو أكبر بنك في الإمارات، محادثات مع بنك الدولة الهندي، لمناقشة الصفقة المحتملة.

مقدمي العروض المنافسين لبنك أبوظبي الأول

ومن بين مقدمي العروض لشراء الحصة، بنك ميزوهو الياباني، الذي أفادت التقارير أنه قام بالتعاقد مع بنك أوف أمريكا لتسهيل شراء الحصة.

كما أفادت تقارير هندية، أن بنك الإمارات دبي الوطني، يتطلع أيضًا إلى الحصول على حصة في Yes Bank، إلى جانب مقدمي العطاءات الدوليين الآخرين، بما في ذلك مجموعة Mitsubishi UFJ المالية اليابانية، وشركة Sumitomo Mitsui Banking Corp.

ويستكشف كونسورتيوم بقيادة بنك الدولة الهندي “SBI” خططًا لبيع حصته في Yes Bank، بعد إنقاذ البنك الهندي في عام 2020.

وتم منح المستثمرين فترة تأمين مدتها ثلاث سنوات، انتهت في مارس 2023.

وتم تكليف Citibank بمسؤولية العثور على مشتري مناسب لحصة الدولة الهندي في Yes Bank.

وينصب التركيز الأساسي للبنك الاستثماري على التعامل مع كبار المستثمرين الأجانب لضمان أن الصفقة تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بأعلى الدولارات إلى القطاع المصرفي الهندي.

مزايا البنوك المتنافسة على حصة في Yes Bank

ويسمح التوجيه الرئيسي لبنك الدولة الهندي بشأن الملكية في بنوك القطاع الخاص بالاستثمار الأجنبي بما يصل إلى 74% من رأس المال المدفوع، مما يوفر مجالًا واسعًا للمستثمرين المحتملين للمناورة داخل الحدود التنظيمية.

ويمتلك كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو عمليات فرعية في الهند، مع التركيز على تمويل الشركات والمعاملات المصرفية العالمية.

وفي حين تكمن نقاط قوة بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، في تلبية احتياجات العملاء من الشركات الأجنبية الكبيرة، إلا أنهم معروفون أيضًا عالميًا ببراعتهم في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يشتهر بنك أبوظبي الأول بشكل خاص بمنتجات بطاقات الائتمان الخاصة به.

وهذه الخبرة المتنوعة تضعهم في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاستحواذ الاستراتيجي لـ Yes Bank.

بالإضافة إلى بنك الدولة الهندي، تمتلك البنوك الهندية الكبرى الأخرى مثل Axis Bank، وKotak Mahindra Bank، وICICI Bank، وHDFC Bank ، مجتمعة حصة قدرها 7.7% في Yes Bank، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على اهتمام اللاعبين المحليين بمسار البنك المستقبلي.

الصفقة فرصة لزيادة الاستثمار الأجنبي في الهند

ومع استعداد بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، للتنافس على حصة الهيئة الفرعية للتنفيذ في بنك Yes Bank ، فإن نتيجة هذا السباق يمكن أن تعيد تشكيل المشهد المصرفي في الهند، مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي والخبرة في هذا القطاع.

ومع وجود Citibank على رأس عملية عقد الصفقات، تتجه كل الأنظار نحو الفائز النهائي والآثار المترتبة على دخولهم الاستراتيجي في Yes Bank.