“أبوظبي الأول” يحقق أرباحاً قوية بقيمة 4.2 مليارات درهم في الربع الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نتائج استثنائية للربع الأول من عام 2024، مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات والأرباح.

فقد حقق البنك صافي أرباح بقيمة 4.2 مليارات درهم خلال الربع الأول، بزيادة 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% لتصل إلى 8 مليارات درهم، مدفوعة بنمو الأعمال وقوة الميزانية العمومية وارتفاع هامش الفوائد.

وتجاوزت إجمالي موجودات البنك 1.24 تريليون درهم “363 مليار دولار” لأول مرة في تاريخه، بينما بلغت القروض 508 مليارات درهم والودائع 803 مليارات درهم.

كما حقق البنك عائدًا على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 17.4%، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك على المدى المتوسط للحفاظ على هذه النسبة عند أكثر من 16%.

وتشمل أبرز النتائج المالية لبنك أبوظبي الأول في الربع الأول:

ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 26%

زيادة إيرادات الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية بنسبة 6%

نمو إيرادات الأسواق العالمية بنسبة 29%

ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 37%

زيادة إيرادات الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بنسبة 12%

نمو إيرادات العمليات المحلية بنسبة 14%

ارتفاع إيرادات العمليات الدولية بنسبة 33%