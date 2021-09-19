8 فرص استثمارية للمؤسسات والمستثمرين شمال السعودية

ودعت الأمانة الراغبين في الاطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات إلى زيارة الموقع الإلكتروني “بلدي” أو من خلال تطبيق “فرص” عبر الجوال.

وأوضح مدير عام الاستثمار بالأمانة المهندس عامر السالم، أن المشروعات تشمل إنشاء مجمع تجاري ترفيهي “جادة الجوف” على طريق الأمير عبدالإله، ومدينة ترفيهية وسياحية على طريق الملك خالد، وسوق الجوف الشعبي على طريق الأمير فهد بن بدر، ومصنع خرسانة مسبقة الصب، وملاعب رياضية بجانب دوار الراية، و 3 فرص لاستثمار لوحات دعائية رقمية في 3 مواقع منفصلة تشمل كل من كبرى الصناعية، جسر مشاة اللقائط، وجسر مشاة طريق الملك فهد.

وأكدت الأمانة حرصها على طرح جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص لخدمة المستفيدين.