السعودية: “سابك” تقدم تقنية جديدة لصناعة الأنابيب

وتعمل “سابك” جنبًا إلى جنب مع شركتيْ “تكنوماتيك” و”أكواثيرم” -وهما من أهم الشركات المتخصصة في تصنيع الأنابيب- لتطوير هذه التقنية من المفهوم إلى الواقع، وبوصفها “الراعي الذهبي” للمؤتمر والمعرض الدولي للأنابيب البلاستيكية (PPXX) المقام خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2021م في (أمستردام)، حيث قدمت “سابك” المفهوم الجديد لهذه التقنية خلال المؤتمر، وسلطت المزيد من الأضواء حولها خلال الجلسات الفنية للمعرض.

ويحتاج العالم بصورة ملحة لأنظمة أنابيب مستدامة أكثر متانة وموثوقية وأقل تكلفة؛ لتلبية متطلبات مياه الشرب والصرف الصحي لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار .

ونجحت “سابك” في تحسين صياغة راتنجات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المخصصة لتناسب عملية التمدد ثنائي المحور، ما سيسمح للمصنعين بتعزيز الخصائص الرئيسة لأنابيب الضغط لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تتيح الراتنجات الجديدة – مع تقنية التمدد ثنائي المحور (BiAx) – تقديم جيل جديد من أنظمة الأنابيب أخف وزنًا وأشد متانة، وأكثر ترشيدًا على مستوى الطاقة والتكلفة.