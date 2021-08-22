السعودية: تدشين أولى مشاريع المسح الجيولوجي بالدوادمي بتكلفة مليار ريال

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تهدف الى الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل الى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة العربية السعودية.

وقال : إن هذه البيانات ستسهم بإذن الله في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ومن جهته أفاد مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي الدكتور وديع بن أحمد قشقري بأن الهيئة تعتزم إطلاق أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي، وهو أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي والتي تشتمل أعمالها على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والاشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة .

وبين أن الهيئة تستهدف أيضًا من خلال هذه الأعمال الحصول على بيانات المغناطيسية الارضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية ، وخرائط رقمية للمغناطيسية الارضية والإشعاعية ، بالإضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.

كما سيتم أيضًا أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.