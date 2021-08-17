دعم لوجستي لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية

وتنص الاتفاقية على تقديم شركة البحري لخدمات لوجستية واسعة النطاق داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوّي والبرّي، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة SAMI في الرياض.

وتتضمّن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن من الباب إلى الباب من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: ” يسعدنا الدخول في اتفاقية مع شركة البحري لتلبية متطلباتنا اللوجستية المتزايدة، إذ تؤكد هذه الاتفاقية على جهود المملكة الملموسة في تطوير قطاعَيْ الصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية، كما ستسهم الأهداف المشتركة بين شركتي SAMI والبحري فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في المملكة، علاوةً على ذلك، سيعمل هذا الإنجاز على تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية”.

من جهته، أعرب المهندس الدبيخي عن اعتزاز شركة البحري بالتعاقد مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ودعم برامج توطين الصناعات العسكرية لديها، مؤكدًا التزام البحري بدعم الجهات السعودية الرائدة العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة SAMI والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات المحدودة، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز، وشركة سامي سي إم آي للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجستية المقدمة من شركة البحري، وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، إلا أن الشركتين تعملان على توسيع نطاقها لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجستية العالمي في المستقبل.