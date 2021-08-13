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Posted inأعمال

السعودية: تحفيز إجراءات الضريبة والجمارك في بيئة الأعمال

تُحفِّز الجهات المختصة في السعودية منسوبي قطاع الأعمال في رفع إقراراتهم الضريبية، وإجراءات الفحص والتحصيل، بالإضافة إلى خطوات وإجراءات تقديم الاعتراضات ورفع الدعاوى بهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تحفيز إجراءات الضريبة والجمارك في بيئة الأعمال
جهود مستمرة في توعية منسوبي قطاع الأعمال في مختلف المجالات

وعقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورشة عمل توعوية افتراضية للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي، وذلك بحضور عدد من ممثلي عن المنشآت الصناعية.

واستعرضت الورشة رحلة المكلفين من قطاع الأعمال في رفع إقراراتهم الضريبية، وإجراءات الفحص والتحصيل، بالإضافة إلى خطوات وإجراءات تقديم الاعتراضات ورفع الدعاوى في الأمانة العامة للجان الضريبية، وكذلك لائحة الزكاة والوعاء الزكوي للمنشأة ومكوناته.

وتأتي ورشة العمل المنعقدة اليوم، ضمن جهود الهيئة في توعية مكلفيها من قطاع الأعمال في مختلف المجالات، وذلك من خلال ورش عمل توعوية وتعريفية تُقام بشكل دوري، حيث دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال وعموم المهتمين الراغبين بمعرفة مواعيد ورش العمل إلى متابعة حسابها الرسمي على تويتر (@Zatca_sa)، أو من خلال صفحة الفعاليات في الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السياق ذاته إلى التواصل معها لأي استفسارات زكوية أو ضريبية أو جمركية، وذلك على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية في الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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