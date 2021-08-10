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ضبط 604 مخالفة لأحكام الضريبة في السعودية

ضبطت الجهات المعنية في السعودية 604 مخالفاتٍ لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في السعودية. وتأتي التوجهات الرقابية في المملكة ضمن حملة تسعى إلى ضبط الحركة الاقتصادية في البلاد وتوفير بيئية جاذبة للمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج.
ونفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4,577 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع الماضي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ضبط 604 مخالفة لأحكام الضريبة في السعودية
جزء كبير من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين

وشملت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتبغ ومشتقاته، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم عرض الشهادة الضريبية، وكذلك عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول العديد من المخالفات الضريبية في المحال التجارية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 90 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرقها الرقابية والتفتيشية، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى مكلفيها من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.
تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وأي مخالفاتٍ ضريبية أخرى، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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