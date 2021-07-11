السعودية: اعتماد مشروع موازنة هيئة المواصفات

ورأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة المجلس لأعمال وأنشطة الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021م.

كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الاستراتيجية ومن بينها التقرير الربعي لأداء الهيئة عن الربع الثاني لهذا العام عن مستوى التقدم في تنفيذ استراتيجية الهيئة، وتقارير التحول الرقمي وتحسين رحلة المستفيد في الهيئة.

يذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.