ميناء الجبيل التجاري يدشّن آليات حديثة لمناولة الحاويات

وصُممت هذه الآليات المتطورة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية، لتوفير الكفاءة التشغيلية العالية، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بالميناء، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وتشجيعهم على نقل الحاويات الصادرة والواردة عبر الميناء.

وتأتي هذه التطورات مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، ضمن عمليات التطوير المستمرة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية، والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

يُذكر ميناء الجبيل التجاري على الساحل الشرقي للسعودية مطلًّا على الخليج العربي، ويبعد مسافة 80 كـم شمــال مدينة الدمــام.

وتم إنشاء الميناء في عام 1397هـ، واكتملت كافة مرافقه عام 1400هـ على مساحة تقدّر بحوالي 4.125.940 م2، مما يجعله أحد أضخم المشروعات مـن نوعه؛ حيث تم اختيار موقع الميناء بعناية خاصة وذلك لعمق الميــاه المتاخمة له.

ويتوفر في الميناء أسطول من القطع البحرية كقاطرات السحب وقوارب الإرشاد وقوارب الرباط بأعداد كافية، مما يجعله على استعداد دائم لإجراء عمليات المناورة لإرساء ومغادرة السفن في مختلف الأحوال الجوية بطريقة آمنة ودون تأخـير.