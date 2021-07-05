منطقة تبوك شمال السعودية تشهد تدشين 10 مشروعات بيئية ومائية تتجاوز قيمتها 317 مليون ريال

واستثماراً للموارد التي تتمتع بها المنطقة دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك 10 مشروعات بيئية ومائية تتجاوز قيمتها 317 مليون ريال، تخدم مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدداً من مسؤولي الوزارة.

وبحث الأمير فهد مع المهندس الفضلي العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة المرتبطة بالمنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها التي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وتعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاع البيئة والمياه والزراعة.

من جانبه نوه الوزير الفضلي بما تحظى به مشروعات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير المنطقة، وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

يذكر أن منطقة تبوك تتميز بعدد من الصناعات منها صناعة مفروشات المنزل وبيوت الشعر والمادة الأساسية المستعملة فيها صوف الماشية وتصبغ بالأصباغ التي تصنع محلياً، وصناعة المراكب والسفن الشراعية.

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