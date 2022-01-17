46 بالمئة ارتفاع التداولات العقارية في البحرين في 2021

بلغت التداولات العقارية في البحرين 2.8 مليار دولار في 2021 مقارنة بقرابة 1.9 مليار دولار في 2020.

شهدت التداولات العقارية في البحرين زيادة بنسبة 46٪ في عام 2021 لتصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي (1,046,162,080 دينار بحريني) مقارنة بقرابة 1.9 مليار دولار (717,436,872 دينار بحريني) في عام 2020، وذلك بحسب بيانات صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين. وبلغت عدد معاملات البيع العقاري 26,136 معاملة خلال 2021، بزيادة قدرها 35٪ مقارنة بـ 19,405 معاملة عقارية في 2020.

ويتزامن هذا النمو مع العديد من التطورات في البحرين، بما في ذلك خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها البحرين مؤخرًا. وتهدف الخطة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وترتكز على خمس أولويات، بما في ذلك إطلاق مشاريع استراتيجية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والصناعة، والإسكان، والسياحة، والرعاية الصحية.

ويتضمن الجزء الاسكاني من الخطة برنامج “شراكة”، الذي يسمح للمطورين في القطاع الخاص بتقديم عطاءات للحصول على عقود الأراضي الحكومية، تماشياً مع التزام الحكومة بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين. ومن المقرر أن يتوسع البرنامج خلال السنوات القادمة ليشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.

ويعد القطاع العقاري في البحرين منذ فترة طويلة وجهة للاستثمارات، حيث تقدم البحرين سوقًا متعدد الأبعاد يلبي الطلب العقاري المتزايد في المملكة. ومع تزايد الطلب العقاري، تقدم البحرين فرص استثمارية في القطاع العقاري السكني، وقطاع التجزئة، والسياحية.