الوادي الصناعي في السعودية البيئية الصناعية الأسرع نموا في المنطقة

وفي حديث لـ” أريبيان بزنس” قال ماجد متبولي رئيس قطاع الوادي الصناعي بمدنية الملك عبدالله الاقتصادية، بلغ عدد المستثمرين المتواجدين حاليا في الوادي الصناعي أكثر من 100 شركة بإجمالي استثمارات تفوق 11 مليار ريال سعودي.

وأضاف متبولي الوادي الصناعي يعمل على جذب أهم القطاعات المستقبلية تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية والتي ستسهم في استقطاب المزيد من العملاء للوادي الصناعي في صناعات السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، وصناعات التعبئة والتغليف، وصناعات مواد البناء، بالإضافة إلى صناعات المركبات.

كما يتمتع الوادي الصناعي، بحسب متبولي، بيئته الفريدة وبنيته التحتية المتكاملة والمتطورة المزودة بكامل الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه، وشبكة الصرف الصحي، وتصريف السيول. كما تتصل الأراضي بشبكة تقنيات حديثة ونقل بيانات سريعة لكافة متطلبات العملاء، إضافة إلى حزمة شاملة من المرافق والحلول السكنية. مما يعزز قدرة الوادي الصناعي على خدمة التجارة العالمية ويضعه على خارطة العالم كمركز جديداً للصناعة والخدمات اللوجستية يقوم بجذب الشركات العالمية والمحلية على حد سواء.

الوادي الصناعي يتميز بدعم جميع المستثمرين وخدماتهم عن طريق هيئة حكومية تنظيمية واحدة (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وهي الجهة المسئولة عن اصدار جميع التصاريح والتراخيص وتنظيم الملكية الأجنبية الكاملة للأعمال داخل المدينة الاقتصادية.

ويقدم الوادي الصناعي منتجات مختلفة لتلبي احتياجات مختلف الصناعات، مثل منطقة الغاز التي تبلغ مساحتها 4 مليون متر مربع مخصصة للصناعات الخفيفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي الجاف للتوفير الطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج.

ولكن ما الحوافر والفرص التي يقدمها الوادي لجذب الاستثمارات الصناعية يقول رئيس قطاع الوادي الصناعي، يقوم الوادي الصناعي بتقديم مختلف الحوافز لعملائه لتطوير مشاريعهم. حيث قام الوادي الصناعي بتوقيع عدة اتفاقيات لتخدم عملائها مثل توقيع اتفاقية مع الصندوق الصناعي والذي يدعم العملاء من بداية مشروعهم بنسبة 60% وعلى أقساط ميسرة، كما تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الزراعي والذي يدعم العملاء في قطاعات معينة بنسبة 70% وعلى أقساط ميسرة، واتفاقية أخرى مع هيئة الغذاء والدواء لمنح شهادة حلال لعملائها والتي ستزيد من قيمة مشاريعهم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية من سابك (برنامج نساند) لدعم المستثمرين وموظفيهم بدورات تدريبية على مختلف الأصعدة بمبلغ رمزي.



وكدليل على تميزه حصل مؤخراً الوادي الصناعي على جائزة “انترناشونال فاينانـس” الـ”أي اف ام” باعتباره المنطقة الصناعية الأسرع نمواً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية وتوفر البنية التحتية المتقدمة والمرافق الشاملة ضمن بيئة تحقق التكاملية على المستويات السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية.

وفي جانب آخر يحوي الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جانب للدعم اللوجستي متمثلا في المركز اللوجستي المتكامل الذي تنفذه أحد أكبر الشركات الرائدة في التوزيع بالمملكة، بطاقة استيعابية تسع لأكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث التقنيات، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حيث بدأت الشركة في استلام الشحنات وتخزينها في المركز وتوزيعها للسوق المحلي.

ويعد المركز أحد أكبر المراكز اللوجستية في المنطقة وتبلغ مساحته 97.000 متر مربع، ويحتوي على أرفف يبلغ ارتفاعها 50 متراً تعمل آلياً بأحدث التقنيات لتخزين وترتيب البضائع، إضافة إلى 56 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات، ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل.

كما يقدم المركز اللوجيستي خدماته للشركات المحلية والعالمية، حيث تم إبرام شراكة استراتيجية لتخزين وتوزيع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، وتخزين المنتجات الغذائية للشركات العالمية بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

هذه البيئة بقطاعاتها الاستراتيجية أصبحت أحد مقومات التنمية الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 الطموحة، عبر مساهمتها في دعم الصناعات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، بحسب مختصين اقتصاديين وصناعيين.

وفي الجانب الصناعي فإن مركز دعم لوجستي بهذا الحجم سيحقق فوائد عديدة للقطاع اللوجستي والصناعي بالمملكة، من خلال ما سيسهم به في خفض فترات الانتظار وترقية النقل والتخزين بمواصفات عالمية، إضافةً إلى نافذة تنظيمية واحدة توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.

وبحسب هيئة المدن الاقتصادية فإن أبرز المشاريع الصناعية التي يطرحها الوادي الصناعي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي استقطب العديد من القطاعات الصناعية، قطاع صناعة الدواء الذي يشهد نمواً كبيراً يتمثل بارتفاع عدد الشركات من شركة واحدة في عام 2010م إلى 14 شركة في عام 2018م.

كما أن مدينة الملك عبدالله عموما والوادي خصوصا أصبحت مركزاً لصناعة الدواء بوصفها إحدى أهم الصناعات التي يتم استقطابها إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتوطين هذا القطاع الحيوي والذي يخلق وظائف نوعية للشباب والفتيات السعوديين، مشيراً إلى أن نسبة النمو في قطاع الدواء بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بلغت 17% خلال العام 2018م، ما يجعل الوادي الصناعي في المدينة من أكبر الوجهات الصناعية في هذا القطاع على مستوى المنطقة.

كما تولي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من خلال الوادي الصناعي اهتمام خاص بهذا القطاع لتسهم بشكلٍ فعال في تعزيز مكانة المملكة كأكبر سوق للأدوية في العالم العربي، حيث يحتضن الوادي الصناعي حالياً أكثر من 100 شركة وطنية وإقليمية وعالمية، من بينها 14 شركة وطنية وعالمية مختصة في هذا المجال”.

كل هذه الميزات مكنت أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة المستثمرة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، بفضل المزايا التنافسية التي يقدمها للمستثمرين سواء البنية التحتية المتكاملة، أو الموقع الاستراتيجي واتصاله المباشر بميناء الملك عبدالله، فضلاً عن تواجد منطقة خاصة للغاز الطبيعي، ناهيك عن الحزمة الشاملة للمرافق والحلول السكنية التي توفرها كافة مستويات الدخل.