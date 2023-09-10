مويضي المطيري by مويضي المطيري

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3.7 مليار ريال إجمالي دعم شهر سبتمبر لمستفيدي”حساب المواطن السعودي”

بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أودع برنامج حساب المواطن بالسعودية، اليوم الأحد، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السبعين 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وذكر المدير العام للتواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، بحسب بيان للبرنامج، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال، منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح الهاجري، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

وكشف الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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