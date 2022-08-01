13 مليار ريال لتحلية21 مشروعاً مائياً

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية أن تكلفة 21 مشروعاً تعمل عليها ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة تبلغ 13.105 مليار ريال، وذلك في أعقاب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة المذكورة والموجهة لـ1335 مشروعاً مائياً في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها على وكالة الأنباء السعودية “واس” أن قائمة الـ21 مشروعًا التي تضمنتها المحفظة تستهدف وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، بالاضافة إلى جانب استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حالياً.

كما تهدف إلى سد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، ورفع موثوقية منظومة الإنتاج والنقل والخزن، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، وتعزيز القدرات الإنتاجية من المياه المحلاة.

13 مليار ريال حجم محفظة مشاريع “التحلية” لـ21 مشروعاً مائياًواشارت إلى أن هذه المشروعات تغطي سبع مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي.