أهم 10 دول تنتج أكبر عدد من السيارات

تلعب صناعة السيارات دورًا حيويًا في تطوير الطرق ومحطات الوقود وأنظمة النقل، مما يساهم في النمو العام للاقتصاد.

و يسهم قطاع السيارات بنحو 3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذه الحصة أعلى في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، حيث تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 7%.

كما تُعد الصناعة مصدرا مهما للعمالة، حيث يعمل ما يقرب من 5% من القوى العاملة العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السيارات.

ووفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، تم إنتاج حوالي 85 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2022، أي بزيادة قدرها 6% عن العام السابق.

وقد بلغت قيمة السوق العالمية الحالية لصناعة السيارات 2.9 تريليون دولار في العام الماضي، وهي تنمو حاليًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1% بعد عدة سنوات من الانخفاض حيث انخفض السوق بنسبة 0.6% بين عامي 2017 و2022، وفق”أرقام”.

هناك عشر دول تم تصنيفها من خلال إجمالي إنتاجها من السيارات في عام 2022، والذي يشمل السيارات والمركبات التجارية، بحسب (ياهو فاينانس) وهي:



1-الصين

إجمالي عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 27 مليون سيارة.

و لا تزال الصين أكبر دولة مصنّعة للسيارات في العالم منذ عام 2009. حيث يشكل الإنتاج السنوي للسيارات في البلاد أكثر من 32% من إجمالي السيارات المُنتجة في جميع أنحاء العالم.

و بعد أن بلغ إجمالي الناتج أكثر من 14 تريليون دولار في عام 2021، تمثل صناعة السيارات في الصين 10 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد



2- الولايات المتحدة الأمريكية

وصل عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 10 ملايين سيارة

و تمتلك الولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم. ويدعم القطاع حوالي 4.5% من جميع الوظائف في الولايات المتحدة.

وقد ساهمت صناعة السيارات الأمريكية بمبلغ 2.3 تريليون دولار في اقتصاد البلاد في عام 2021، أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.



3- اليابان

يبلغ عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 7.8 مليون سيارة، و يُعد قطاع السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، وهو يضم 78 مصنعًا في 22 محافظة ويعمل فيه أكثر من 5.5 مليون شخص.

وهي موطن لأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وهي شركة تويوتا للسيارات. باعت شركة السيارات العملاقة أكثر من 10.48 مليون سيارة العام الماضي، بينما حققت إيرادات بلغت 266.6 مليار دولار.

4-الهند

في العام 2022 ، تم إنتاج 5.4 مليون سيارة عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 5.4 مليون سيارة.

و مع عدد سكان هائل يزيد على 1.4 مليار نسمة، فليس من المستغرب أن تحتل الهند المراتب الأولى بين أفضل دول تصنيع المركبات في العالم، و تبلغ قيمة صناعة السيارات العملاقة في جنوب آسيا أكثر من 108 مليارات دولار وتمثل 8% من إجمالي صادرات البلاد و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

5- كوريا الجنوبية

في عام 2022 بلغ عدد السيارات المُنتجة 3.7 مليون سيارة.

وتمثل صناعة السيارات في كوريا الجنوبية حاليًا 13% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية و12% من إجمالي العمالة في البلاد.

كما تُعد دولة شرق آسيا أيضًا مركزًا تقنيًا رئيسيًا، وهي تمتلك بعضًا من أفضل المرافق لاختبار مركبات القيادة الآلية والمستقلة.

تمتلك مجموعة هيونداي موتور وكيا موتورز حصة الأسد في قطاع تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية.

6-ألمانيا

سجل عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 3.6 مليون سيارة.

وتعتبر ألمانيا هي أكبر منتج للسيارات في أوروبا وهي موطن لبعض شركات السيارات الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك عمالقة الصناعة العالمية مثل فولكس واجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو.

كما تطرح هذه الشركات العديد من الطرازات الجديدة التي تعمل بالبطارية في الأشهر المقبلة لتضييق الفجوة مع تسلا وبي واي دي الصينية، وهما الرائدان الواضحان في مبيعات السيارات الكهربائية.

7-المكسيك

وصل عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 3.5 مليون سيارة.

المكسيك عززت دورها الهام في صناعة المركبات الثقيلة في العالم. وهي تُعد سادس أكبر مصنّع للمركبات الثقيلة نقل البضائع، حيث تستضيف 14 مصنعًا ومجمعًا للحافلات والشاحنات والمحركات.

8-البرازيل

عدد السيارات المُنتجة في عام 2022: 2.3 مليون.

البرازيل باعتبارها من الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم، تُعد أيضًا موطنًا لواحدة من أكبر أسواق السيارات في جميع أنحاء العالم.

وظفت الصناعة أكثر من 1.5 مليون شخص وساهمت بمبلغ 53.6 مليار دولار في الاقتصاد البرازيلي في عام 2021.

9-إسبانيا

في عام 2022، وصل عدد السيارات المُنتجة 2.2 مليون سيارة

إسبانيا هي ثاني أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، ويوفر قطاع السيارات بها ما يقرب من مليوني وظيفة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب أوروبا، كونه مصدرًا مهمًا للعمالة في العديد من المناطق، حتى خارج المدن الكبرى.

10- تايلاند

السيارات المٌنتجة في عام 2022 بلغت 1.9 مليون سيارة.

تقدم الحكومة التايلاندية دعمًا كبيرًا في شكل حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات، وبالتالي تهيمن شركات صناعة السيارات اليابانية على سوق البلاد والتي أنشأت تايلاند كقاعدة إنتاج للشاحنات الصغيرة التي تزن طنًا واحدًا والسيارات البيئية للصادرات.