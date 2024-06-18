هل تعلم كم بلغ وزن النفايات التي تم رفعها خلال موسم الحج؟

أعلنت السلطات المحلية في مكة المكرمة عن رفع أكثر من 87,500 طن من النفايات خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائيات أن نحو 7,438 طنًا من هذه الكمية كانت من نصيب المشاعر المقدسة، في حين بلغت النفايات المرفوعة من مكة المكرمة 80,361 طنًا حتى يوم أمس.



وقد قامت أمانة العاصمة المقدسة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية”واس”، بتنظيم وتوزيع فرقها الميدانية والعمالة والمعدات على كافة مناطق المشاعر المقدسة. تم استخدام العديد من المعدات والآليات سهلة الاستخدام، مثل العربات الصغيرة التي تمكّن عمال النظافة من العمل بكفاءة في ظل الازدحام وضيق المساحات في وسط حجاج بيت الله الحرام. وتتميز هذه العربات بسهولة سحبها ومرونتها في التحرك بالمناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارات والآليات الكبيرة.

وتوسعت الجهود في استخدام المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة بهدف التخزين المؤقت للنفايات، وذلك لمواجهة صعوبة حركة المعدات سواء داخل المشاعر أو أثناء نقلها للتفريغ إلى المرمى العام للنفايات. وقد بلغ عدد هذه المخازن 1,135 صندوقًا ضاغطًا و113 مخزنًا أرضيًا.

وفي إطار تسهيل الخدمات، أنشأت الأمانة 28 مركزًا للخدمات في المشاعر المقدسة للإشراف على فرق النظافة الميدانية، توزعت جغرافياً لضمان تغطية شاملة لجميع أنحاء المشاعر. وتعمل هذه المراكز كبلديات فرعية تغطي مهام النظافة العامة والإصحاح البيئي.