هل تغرق الأمبراطورية الأمريكية بسبب الديون الضخمة؟

كتبت صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” مقالة حذرت فيها من غرق الأمبراطورية الأمريكية بسبب ديونها الهائلة. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحر في بحر مجهول من الديون الفيدرالية، حيث يبدو أن عامة الناس غير منزعجين من الأرقام الصارخة، وتبدو الحكومة غير قادرة على تغيير هذه الأرقام.

وفي السباق الرئاسي، ليس هناك اختلاف حزبي أو ميزة كبيرة حول هذا الموضوع. فقد أشرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن على إضافات مماثلة للديون المتراكمة للبلاد – في حدود 7 تريليونات دولار لكل منهما – ​​خلال فترة ولايتهما. وكان الرد الوطني على كليهما، إلى حد كبير، هو النظر في الاتجاه الآخر.

ومع ذلك، يقدم التاريخ بعض الملاحظات التحذيرية حول العواقب المترتبة على السباحة في الديون. على مر القرون وفي جميع أنحاء العالم، واجهت الدول والإمبراطوريات التي تراكمت عليها الديون بكل سرور، نهايات غير سعيدة عاجلاً أم آجلاً.

ومؤخراً استشهد المؤرخ نيال فيرغسون بما أسماه قانونه الشخصي للتاريخ: “إن أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة. صحيح بالنسبة لإسبانيا هابسبورغ، صحيح بالنسبة للنظام القديم في فرنسا، صحيح بالنسبة للإمبراطورية العثمانية، صحيح بالنسبة للإمبراطورية البريطانية، هذا القانون على وشك أن يخضع للاختبار من قبل الولايات المتحدة ابتداءً من هذا العام بالذات.

وفي الواقع، يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تنفق الحكومة الفيدرالية، جزئياً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، 892 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية لمدفوعات الفائدة على الدين الوطني المتراكم البالغ 28 تريليون دولار – مما يعني أن مدفوعات الفائدة تتجاوز الآن المبلغ الذي تم إنفاقه على الدفاع، ويكاد يطابق الإنفاق على الرعاية الطبية.

لقد زادت واشنطن من الدين الوطني بوتيرة مثيرة للقلق. منذ وقت ليس ببعيد – بدءاً من أواخر التسعينيات – كانت ميزانية الحكومة الفيدرالية تحقق فائضاً فعلياً، على الأقل لبعض الوقت. هذا العام، سيكون هناك عجز بنحو 1.9 تريليون دولار، كما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس هذا الأسبوع فقط.

وقبل 12 سنة فقط، بلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي هذا العام سوف يعادل الدين الحكومي الناتج المحلي الإجمالي بالكامل (وأعلى في بعض المقاييس عندما نضيف حسابات حكومية إضافية). وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى مستوى قياسي يبلغ 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الإنفاق الكبير لتمويل الحرب العالمية الثانية. وبحلول عام 2034، وباستثناء التغييرات في سياسة الضرائب والإنفاق، فمن المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس يوم الثلاثاء إن الدين الوطني الأمريكي من المتوقع أن يتجاوز 56 تريليون دولار بحلول عام 2034، حيث يتجاوز ارتفاع الإنفاق ونفقات الفائدة عائدات الضرائب كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”. تستمر التكاليف المتزايدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في التأثير على الموارد المالية للبلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل اقتراض مبالغ ضخمة من المال أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة الفيدرالية.

عواقب مؤلمة

يمكن أن يكون لهذا الحبر الأحمر عواقب مؤلمة، وإن كانت مخفية. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس أن يؤدي وزن الدين إلى خفض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.

وليس هناك ما لا مفر منه بشأن هذا المسار أو عواقبه. وكان من الممكن أن يكون العجز هذا العام أعلى في الواقع لولا حدود الإنفاق وتغييرات السياسة التي تم تطبيقها في قانون المسؤولية المالية الذي تعرض للانتقادات الشديدة والذي دفعته إدارة بايدن إلى القانون في العام الماضي. وعلى نطاق أوسع، ثبت أن التحذيرات السابقة المتكررة بشأن الأزمات الناشئة عن ارتفاع الديون لا أساس لها من الصحة. حتى أن هناك نظرية اقتصادية ــ النظرية النقدية الحديثة ــ تؤكد أن المخاوف بشأن العواقب المترتبة على الديون في غير محلها، لأن البلدان التي تسيطر على عملاتها يمكنها دائما خلق المزيد من المال، وبالتالي لا تفلس أبداً أو تضطر إلى التخلف عن السداد.

وفي الوقت الحالي، يرتفع الدين بسبب ارتفاع أقساط الفائدة، بالإضافة إلى حقيقة أن قانون الضرائب الحالي لا يوفر إيرادات كافية لتغطية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وتأتي هذه القوى في وقت لا يرغب فيه أي من الحزبين في المساس ببرامج الاستحقاقات تلك، وحيث يسعى الجمهوريون إلى تخفيض الضرائب، بينما يعد الديمقراطيون بعدم زيادة الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار سنوياً. ويستخدم كلا الحزبين السياسيين الدين الحكومي في الغالب كمبرر للقيام بأشياء يرغبون في القيام بها على أي حال، على سبيل المثال، يعارض بعض الجمهوريين تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، ويعارض بعض الديمقراطيين زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.

ويتلخص التأثير الصافي في خفض مستوى مناقشة العجز والديون بشروطها الخاصة. إن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك سيتطلب مستوى من الانضباط والتصميم من الحزبين، وهو ما تفتقر إليه واشنطن اليوم بشدة، رغم وجوده في بعض الأحيان في الماضي.