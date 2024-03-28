نمو يتجاوز التوقعات للاقتصاد الأمريكي

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع من المتوقع في الربع الرابع، مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في الأبنية غير السكنية مثل المصانع، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.4 بالمئة في الربع الأخير، بعد تعديل بالزيادة من القراءة السابقة البالغة 3.2 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتم تعديله. وينمو الاقتصاد بمعدل أعلى مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 بالمئة ويستمر في التفوق على نظرائه العالميين على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ آذار / مارس 2022 لكبح التضخم.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 23 آذار / مارس.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 212 ألفا في الأسبوع الماضي.

وجاءت الطلبات في نطاق 200 ألف إلى 213 ألف طلب منذ شباط / فبراير. وييقي معظم أصحاب الأعمال على موظفيهم على الرغم من سلسلة من عمليات التسريح الكبيرة في بداية العام.