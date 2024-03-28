فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأعمالآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

نمو يتجاوز التوقعات للاقتصاد الأمريكي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 3.4 بالمئة في الربع الأخير، بعد تعديل بالزيادة من القراءة السابقة البالغة 3.2 بالمئة.

فريق التحرير by فريق التحرير

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع من المتوقع في الربع الرابع، مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في الأبنية غير السكنية مثل المصانع، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.4 بالمئة في الربع الأخير، بعد تعديل بالزيادة من القراءة السابقة البالغة 3.2 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتم تعديله. وينمو الاقتصاد بمعدل أعلى مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 بالمئة ويستمر في التفوق على نظرائه العالميين على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ آذار / مارس 2022 لكبح التضخم.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 23 آذار / مارس.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 212 ألفا في الأسبوع الماضي.

وجاءت الطلبات في نطاق 200 ألف إلى 213 ألف طلب منذ شباط / فبراير. وييقي معظم أصحاب الأعمال على موظفيهم على الرغم من سلسلة من عمليات التسريح الكبيرة في بداية العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...