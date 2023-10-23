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4 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث من 2023

ارتفع عدد المسافرين القادمين إلى مطار الشارقة أكثر من 4 ملايين مسافر بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من العام الجاري

فريق التحرير by فريق التحرير
4 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث من 2023

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن استقبال أكثر من 4 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة تجاوزت 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً 26 ألف حركة جوية، وذلك نتيجة تحسين وتطوير خدمات المطار والعمل على تنفيذ العمليات التطويرية بشكل مستمر وفقاً للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمحور رئيسي لقطاع الطيران وسوق السفر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبلغ حجم مناولة الشحن ما يقارب 35 ألف طن وأكثر من 3 آلاف طن من الشحن البحري – الجوي، تماشياً مع حرص الهيئة على تعزيز الكفاءة والقدرة على الاستجابة السريعة لعمليات الشحن التي تحتاج إلى عناية خاصة من حيث المناولة والشحن والتخزين.

يشار إلى أنّ هيئة مطار الشارقة الدولي مستمرة في مشروع التوسعة الأكبر على مستوى المطار لضمان حصول المسافرين على تجربة سفر مميزة وتقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة.

كما تعمل الهيئة على توفير جميع التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الإقليمية والعالمية، وتوسيع شبكة الوجهات التي يغطيها المطار، والمشاركة في مختلف معارض الطيران العالمية والإقليمية، لتعزيز مكانة مطار الشارقة على مستوى المنطقة والعالم.

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