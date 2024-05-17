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3 تحالفات لرفع جاهزية النقل بالحافلات في موسم الحج

في موسم الحج لهذا العام، يعلن التحالف الثلاثي للنقل بالحافلات عن استعداده التام لربط المدن في المملكة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج وضمان راحتهم وسلامتهم خلال رحلاتهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن استعدادها التام لتوفير خدمات النقل بالحافلات بين المدن خلال موسم الحج لعام 2024.

تأتي هذه الجاهزية تزامنًا مع قرب موسم الحج، حيث قدمت الهيئة تفاصيل تحالفات النقل الثلاثة التي ستتولى تشغيل هذه الخدمات، وهي: (نورث ويست باص، درب الوطن سات، وسابتكو السالفل، حيث تعمل على تشغيل خدمات النقل بالحافلات من وإلى مختلف مدن الحج.

هذه التحالفات تعتبر جاهزة لتقديم أكثر من 200 رحلة يوميًا، بهدف ربط المدن المختلفة وتيسير تنقل الحجاج بطريقة آمنة وموثوقة.

تضمن هذه التحالفات جاهزية لتقديم أكثر من 200 رحلة يوميًا، بهدف ربط المدن المختلفة وتسهيل تنقل الحجاج بوسائل نقل آمنة وموثوقة.

هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بتقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة لضمان تجربة حج مريحة وسلسة للحجاج.

وتشمل الخدمات المقدمة توفير أكثر من 260 موقعًا لخدمة الحجاج في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسهولة.

يشار إلى أن الحكومة السعودية تسعى سنويًا تعمل جاهدة لضمان تجربة حج ميسرة ومريحة للحجاج، مؤكدةً التزامها بتوفير البيئة الملائمة لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.



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فريق التحرير

فريق التحرير

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