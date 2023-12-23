15 شركة شحن عالمية توقف عملياتها عبر البحر الأحمر

سببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر في دفع 15 شركة شحن لتغيير مسار سفنها لتجنب المنطقة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتستهدف الهجمات ممراً يسمح للتجارة بين الشرق والغرب، لا سيما تجارة النفط، بالعبور من قناة السويس توفيراً للوقت والنفقات بدلاً من الدوران حول القارة الأفريقية. كما حذرت السلطات البحرية والوزارات المعنية بعمليات الشحن لا سيما في النرويج واليونان من الإبحار في المنطقة.

وفي ما يلي الشركات التي قررت إيقاف الشحن مؤقتاً عبر البحر الأحمر:

سي.إتش روبنسون

قالت المجموعة اللوجستية العالمية يوم الجمعة 22 كانون الأول / ديسمبر إنها غيرت مسار ما يربو على 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يستمر هذا العدد في النمو.

وأضافت “من المتوقع إلغاء المرور بموانئ أو مناطق في مسارات السفن وارتفاع الأسعار فيما يخص العديد من تحركات التجارة في الربع الأول من 2024”.

سي.إم.إيه – سي.جي.إم

أعادت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه-سي.جي.إم) يوم 18 ديسمبر توجيه بعض السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وأصدرت تعليمات لجميع سفن الحاويات الأخرى التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر للوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها حتى إشعار آخر.

وأعلنت المجموعة يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر أنها ستفرض رسوماً إضافية على عمليات الشحن بسبب طول المسافة.

يوروناف

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 ديسمبر إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.

إيفرغرين

أعلنت شركة إيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 ديسمبر أن سفنها في الخدمات الإقليمية المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة في انتظار إشعار آخر، بينما سيتم إعادة توجيه السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح. كما توقفت مؤقتاً عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية.

فرونت لاين

ذكرت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر أن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

غرام كار كاريرز

قالت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات “غرام كار كاريرز”في 21 ديسمبر إن سفنها مُنعت من المرور عبر البحر الأحمر.

هاباغ لويد

أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد يوم 21 ديسمبر إنها ستعيد توجيه 25 سفينة بحلول نهاية العام لتجنب قناة السويس والبحر الأحمر. وأضافت أنها ستتخذ قرارات أخرى في نهاية العام.

وكان مقذوف يُعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب سفينتها في 15 ديسمبر في أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني. ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

إتش.إم.إم

قالت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم في 19 ديسمبر إنها أمرت منذ 15 ديسمبر جميع سفنها القادمة من أوروبا والتي عادة ما تمر من قناة السويس بأن تغيّر مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لفترة زمنية غير محددة.

هوغ أوتولاينرز

أعلنت شركة الشحن النرويجية هوغ أوتولاينرز في 20 ديسمبر أنها ستوقف العبور في البحر الأحمر بعد أن رفعت هيئة الملاحة البحرية النرويجية مستوى الإنذار بالنسبة للجزء الجنوبي من البحر إلى أعلى مستوى.

ميرسك

أوقفت مجموعة الشحن الدنمركية جميع الشحنات عبر البحر الأحمر مؤقتاً حتى إشعار آخر، في أعقاب “حادث وشيك” كاد يقع لسفينة تابعة لها.

وذكرت ميرسك في 19 ديسمبر أنها ستغير مسار سفنها لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح وأنها ستفرض رسوما إضافية على نقل الحاويات في المسارات المتأثرة بذلك.

إم.إس.سي

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) يوم 16 ديسمبر إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وإن بعضها تم تحويل مساره بالفعل لرأس الرجاء الصالح بعد يوم من إطلاق صاروخين باليستيين على إحدى سفنها.

أوشن نتورك إكسبرس

قالت أوشن نتورك أكسبرس (وان)، وهي مشروع ياباني مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا، في 19 ديسمبر إنها قررت تغيير مسار السفن بعيدا عن قناة السويس والبحر الأحمر. بدلا من ذلك، ستبحر سفنها حول رأس الرجاء الصالح أو توقف رحلاتها مؤقتا وتنتقل لمناطق آمنة.

أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

قالت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين، ومقرها هونغ كونغ، يوم 21 ديسمبر إنها أمرت سفنها بتغيير مسارها أو وقف الإبحار إلى مياه البحر الأحمر. كما أوقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة قبول البضائع من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر.

ولينيوس فيلهلمسن

قالت مجموعة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية في 19 ديسمبر إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وذكرت أن تغيير مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح سيزيد زمن الرحلات من أسبوع إلى أسبوعين.

يانغ مينغ

قالت شركة الشحن البحري التايوانية يانغ مينغ في 18 ديسمبر إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين.