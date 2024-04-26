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وظائف في السعودية لشركة صينية لتوصيل الطعام

ستتنافس شركة “ميتوان” مع شركات توصيل في السعودية مثل “جاهز انترناشيونال” و”طلبات” و”هانغر ستايشن” و”أوبر تكنولوجيز”.

فريق التحرير by فريق التحرير
ستتنافس شركة "ميتوان" مع شركات توصيل في السعودية مثل "جاهز انترناشيونال" و"طلبات" و"هانغر ستايشن" و"أوبر تكنولوجيز".
ستتنافس شركة "ميتوان" مع شركات توصيل في السعودية مثل "جاهز انترناشيونال" و"طلبات" و"هانغر ستايشن" و"أوبر تكنولوجيز".

ذكرت وكالة “رويترز” أن شركة “ميتوان” الصينية المتخصصة في توصيل الطعام تسعى إلى تعيين موظفين فيما لا يقل عن ثمانية وظائف في الرياض في مؤشر على أنها ربما تتطلع إلى السعودية في إطار طموحاتها للتوسع العالمي.

وتشير إعلانات الوظائف على “لينكد إن” و”بيت دوت كوم” إلى أنها مطلوبة لشركة “كيتا” KeeTa ، وهو الاسم التجاري الذي تستخدمه “ميتوان” لنشاط توصيل الطعام في هونغ كونغ، وتبحث عن مرشحين من أصحاب الخبرة في تطوير الأعمال وزيادة قاعدة المستخدمين والاحتفاظ بالعملاء.

ولم ترد “ميتوان” بعد على طلب للتعليق على خططها للتوسع في السعودية.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن الشركة التي مقرها بكين ستبدأ النشاط في منطقة الشرق الأوسط وستكون الرياض محطتها الأولى.

وستتنافس شركة “ميتوان” مع شركات توصيل في السعودية مثل “جاهز انترناشيونال” و”طلبات” و”هانغر ستايشن” و”أوبر تكنولوجيز”.

وتأتي خطوة شركة “ميتوان” بالتوسع في الأسواق السعودية في الوقت الذي تضع فيه المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، خططاً لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزاً سياحياً وتجارياً.

ومنذ توسيع نشاطها ليشمل هونغ كونغ في أيار / مايو 2023، وهي أول الأسواق التي تعمل فيها ميتوان خارج البر الرئيسي الصيني، تتواصل التكهنات بأن توسعها الخارجي سيستمر وسط بحث الشركة عن فرص للنمو. وهناك شائعات من العام الماضي عن أن الشرق الأوسط من المقاصد المحتملة للتوسع.

وكان رئيس ميتوان التنفيذي وانغ شينغ قد قال خلال مكالمة هاتفية مع محللين بعد إعلان نتائج الأعمال الشهر الماضي “ننشط في تقييم الفرص في أسواق أخرى… لدينا المعرفة التقنية والتشغيلية، لذلك نثق تماما في قدرتنا على دخول سوق جديدة وإيجاد النهج الذي يناسب المستهلكين فيها”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...