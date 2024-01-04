ميناء ينبع السعودي يستقبل أول سفينة لنقل السيارات

في حدث استثنائي يبرز قدرات وجاذبية ميناء الملك فهد الصناعي في بينبع، استقبل الميناء أول سفينة لنقل السيارات منذ تأسيسه.



استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة “هوج سيدني”، والتي تُعتبر أول سفينة لشحن السيارات منذ بدء العمل به.

وصلت السفينة من خلال شركة “هوج أوتو لاينز” العالمية لخدمات النقل البحري، وكانت على متنها 1,984 سيارة.

هذا الإنجاز يُظهر نجاح الهيئة العامة للموانئ في استثمار قدرات موانئ المملكة وتقديم خدمات متطورة، مما يساهم في تعزيز تنافسية المملكة وتطوير وتيسير الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تم نقل السيارات من السفينة “هوج سيدني” إلى السفينة العملاقة “إليانس نورفلك”، مما يبرز القدرات اللوجستية المتقدمة للميناء وخدماته التشغيلية.

يعزز الميناء موقعه الإستراتيجي المطل على سواحل البحر الأحمر، وتجهيزاته التحتية التي تجذب الخطوط البحرية العالمية وتمكنه من استقبال مختلف أحجام السفن العملاقة لتلبية احتياجات صناعة النقل البحري.

ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية، حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 متراً تسمح باستقبال أكبر السفن.

كما يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الضغط على الطرق البرية واستهلاك الوقود والحد من الآثار البيئية الناتجة عن عمليات النقل البري.

ويُذكر أن الميناء استقبل سابقاً السفينة “جولي بالاديو” التابعة للوكيل البحري “المؤسسة العربية للملاحة والتجارة” محملة بمركبات رالي داكار 2024، والتي ضمت 864 مركبة، و 86 دراجة نارية، و 5 طائرات مروحية، و 39 حاوية، وذلك للمشاركة في “رالي داكار السعودية 2024”.

هذه الإنجازات تشير إلى ريادة المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مع التزامها بتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي ومحور للتجارة البحرية بين القارات.