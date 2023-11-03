ميرسك العالمية للشحن تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة

أعلنت مجموعة الشحن العالمية “إيه بي مولر-ميرسك” (ميرسك) اليوم الجمعة أنها ستلغي 10 آلاف وظيفة في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضاً حاداً في الأرباح والإيرادات في الربع الثالث، وانخفاض أسعار الشحن والطلب على شحن الحاويات.

كما حافظت الشركة الدنماركية على توجيهاتها للعام بأكمله في ما يتعلق بالإيرادات والأرباح التشغيلية ولكنها تتوقع الآن أن يهبط كلاهما عند الطرف الأدنى من النطاق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فنسنت كليرك في بيان: “تواجه صناعتنا وضعاً طبيعياً جديداً مع انخفاض الطلب وعودة الأسعار إلى مستوياتها التاريخية والضغوط التضخمية على قاعدة التكاليف لدينا”.

وقال: “منذ الصيف، شهدنا الطاقة الفائضة في معظم المناطق مما أدى إلى انخفاض الأسعار وعدم وجود زيادة ملحوظة في إعادة تدوير السفن أو توقفها عن العمل”.

وحذرت المجموعة بالفعل في آب / أغسطس من انخفاض حاد في الطلب العالمي على حاويات الشحن عن طريق البحر هذا العام، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي واستنزاف المخزون في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وقالت “ميرسك” إنها تهدف إلى خفض قوتها العاملة من 110 آلاف في كانون الثاني / يناير من هذا العام إلى أقل من 100 ألف، مما سيؤدي إلى توفير 600 مليون دولار في العام المقبل مقارنة بهذا العام.

وقالت إن التكلفة غير المتكررة البالغة 350 مليون دولار المتعلقة بإعادة الهيكلة ستؤثر في الغالب على أدائها المالي لعام 2023.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء لهذا العام بين 9.5 مليار دولار و11 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب بين 3.5 مليار دولار و5 مليارات دولار.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من 10.9 مليار دولار قبل عام، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 1.81 مليار دولار في استطلاع أجرته رفينيتيف. وانخفضت الإيرادات بنسبة 47٪ إلى 12.1 مليار دولار.