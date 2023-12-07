فريق التحرير by فريق التحرير

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موانئ دبي وروس أتوم تؤسسان شركة لوجستيات

تعمل “روس أتوم” منذ 2018 لتشغيل بنية تحتية لطريق بحر الشمال الذي يربط أوروبا وآسيا عبر بحار القطب الشمالي

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت شركة “روس أتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية اتفاقاً مع شركة موانئ دبي العالمية لإقامة شركة مشتركة للوجستيات، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وجاء هذا الإعلان تأكيداً لمشروع تم الكشف عنه في تشرين الأول / اكتوبر ويشمل حاويات شحن تمر عبر القطب الشمالي.

وتعمل “روس أتوم” منذ 2018 لتشغيل بنية تحتية لطريق بحر الشمال الذي يربط أوروبا وآسيا عبر بحار القطب الشمالي، والاتفاق مع أحد أبرز شركات تشغيل الموانئ في العالم مؤشر ملموس على قدرة موسكو على جذب شركاء دوليين كبار للمشروع.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات ليوم واحد أمس الأربعاء ومعه وفد من الوزراء ورجال الأعمال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...