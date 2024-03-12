موانئ دبي تُعزز قدراتها في مجال سلاسل التوريد بشبكة شحن عالمية

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” شبكة عالمية للشحن تتكون من أكثر من 100 مكتب في 86 دولة. تهدف هذه الشبكة إلى توفير حلول سلسلة التوريد المرنة التي تُمكّن الشركات من التغلب على التحديات المتغيرة في بيئة الأعمال العالمية.

تضمّ الشبكة الجديدة أكثر من 1000 موظف، مما يوسّع نطاق فريق “دي بي ورلد” العالمي ليصل إلى أكثر من 108100 موظف. ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، لدعم ما يزيد على 10 بالمئة من إجمالي حركة التجارة العالمية سنوياً.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للاضطرابات المتزايدة في حركة التجارة العالمية، والتي تتمثل في التغير المناخي، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية. وقد أثبت نموذج الشحن التقليدي للأصول، والذي ينقل البضائع عبر أطراف ثالثة، أنه عرضة للتعطّل في نقاط التفتيش الرئيسية، وقد تكون له تأثيرات غير مباشرة على خطط التخزين والتنفيذ لدى الشركات ومتعامليها.

تستخدم “دي بي ورلد” مجموعة أدواتها من الخدمات والقدرات لزيادة التحكم والمرونة في سلاسل التوريد، مدعومة بالتكنولوجيا القوية والتعاون مع شركاء متكاملين. تشمل هذه الخدمات والقدرات:

إدارة الطلبات والمنشأ

المناولة في الموانئ وإدارة الشحن البحري والجوي

الخدمات في وجهة الشحن مثل الجمارك والنقل والخدمات اللوجستية والتوصيل النهائي والتفكيك وخدمات التخزين الجمركي

مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة؛ تشمل التمويل التجاري المدمج، والخدمات الخاصة بالسلع الأساسية، ونقل السيارات بالحاويات، ومراكز التوزيع، والنقل المتقدمة وغيرها

تُعزز شبكة الشحن الجديدة من قدرات “دي بي ورلد” في تقديم حلول سلسلة التوريد الشاملة والفعّالة. تهدف هذه الحلول إلى مساعدة الشركات على التغلب على التحديات المتغيرة في بيئة الأعمال العالمية، وتحقيق النمو والازدهار.

من خلال شبكة الشحن العالمية الجديدة، تواصل “دي بي ورلد” التزامها بتقديم أفضل الخدمات والقدرات لعملائها. تهدف هذه الشبكة إلى تعزيز المرونة والتحكم في سلاسل التوريد، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات في جميع أنحاء العالم.