من دمشق إلى الرياض وجدة والدمام، رحلات جوية مباشرة بعد موسم الحج

سيتم إطلاق خط منظم للرحلات الجوية بين دمشق وكل من الرياض وجدة والدمام، بعد موسم الحج القادم، بما يشكل إضافة نوعية على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين بحسب ما أكده السفير السوري لدى المملكة محمد أيمن سوسان خلال مقابلة مع قناة «العربية» أمس (الأربعاء) “هذا يُسعد الكثير من السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك الإخوة السعوديين الذي اعتادوا التمتع بسحر المناخ والطبيعة في سورية خلال إجازاتهم”.

وأوضح أن الأسطول الجوي للخطوط الجوية السورية أصبح الآن يعمل بكل طاقته لنقل الحجاج السوريين البالغ عددهم 17,500 حاج، وفقا للحصص التي تحددها وزارة الحج والعمرة في المملكة، عبر 51 رحلة طيران مباشرة من دمشق إلى جدة والمدينة المنورة ومن ثم العودة إلى سورية.