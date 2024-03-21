مليارديرة تملك مجموعة شحن بحري غرقت بسيارة تسلا في بركة منزلها بسبب الكحول

كشف تقرير الشرطة أن وفاة المليارديرة أنجيلا تشاو صاحبة شركة شحن بحري، حين ضغطت بأصابعها بالخطأ زر الرجوع بسيارة تسلا لتسقط السيارة في بركة مسبح وتغمرها المياه، كانت بسبب تعاطيها الكحول حين قادت السيارة ضمن مزرعتها بعدما غادر الضيوف بعد العشاء منزلا في مزرعتها لتقود سيارتها لتعود إلى المنزل الرئيسي حين سقطت في بركة الماء.

وقالت الشرطة إن أنجيلا تشاو كانت في حالة سكر عندما قادت للخلف عن غير قصد سيارتها “تسلا” لتسقط في بركة وغرقت الشهر الماضي في مزرعة في تكساس.

وجد مكتب عمدة مقاطعة بلانكو أن مستوى الكحول في دمها كان ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحد القانوني للولاية.

توفيت تشاو البالغة من العمر 50 عامًا بعد العشاء في 10 فبراير مع مجموعة من الأصدقاء في مزرعتها بالقرب من جونسون سيتي. وأشار صهرها، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى المأساة في خطاب استقالته.

وفي يوم الأربعاء، أصدر مكتب عمدة مقاطعة بلانكو نتائج تحقيقه الذي خلص إلى أن وفاة تشاو كانت “حادثًا مؤسفًا”. وكانت قد دعت سبع صديقات من أيامها في كلية هارفارد للأعمال لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المزرعة التي تبلغ مساحتها 900 فدان.

وكانا قد حضرا حفلا موسيقيا لمغني الراب بيتبول في أوستن في الليلة السابقة، وفقا لتقرير الشرطة.

وقالت صديقة، أمبر كينان، للمحققين إن تشاو اتصلت بها في الساعة 23:42 وقالت إن السيارة كانت في الماء وأنها محاصرة بالداخل.

وجاء في التقرير: “أخبرت تشاو كينان أن المياه ترتفع وأنها ستموت، وقالت لها: “أنا أحبك”. “ثم قالت تشاو وداعًا لكينان.” واستغرقت المحادثة ثماني دقائق.

ويصف تقرير الشرطة كيف حاول الأصدقاء والشرطة إنقاذها. وكان بعض الأصدقاء “يصرخون بشكل محموم” وفي نهاية المطاف، حطم ضباط الشرطة النافذة الجانبية للسائق في السيارة المغمورة، وسحبوا تشاو من السيارة، تم إعلان وفاتها الساعة 01:40 يوم 11 فبراير.

ووجد اختبار السموم أن مستوى تركيز الكحول في الدم لديها يبلغ 0.233 جرام لكل 100 مل فيما يعد الحد القانوني في ولاية تكساس هو 0.08 جرام لكل 100 مل.

وكانت تشاو رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة الشحن التابعة لعائلتها، وهي مجموعة Foremost Group، التي تدير أسطولًا عالميًا من سفن نقل البضائع السائبة. وتبلغ ثروة العائلة 14.2 مليار دولار (11 مليار جنيه استرليني)، وفقا لمجلة فوربس.

وإيلين تشاو شقيقتها الكبرى متزوجة من ماكونيل وكانت وزيرة النقل في عهد الرئيس دونالد ترامب ووزيرة العمل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. وعندما أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، أشار ماكونيل إلى أن تأثير المأساة على عائلته كان عاملاً في قراره.

وقال والد تشاو، الدكتور جيمس تشاو، في بيان قدمه لصحيفة أوستن أمريكان ستيتسمان: “إن وفاة أنجيلا كانت مأساة فظيعة، ولا يمكن للكلمات أن تصف الحزن العميق للأسرة”. كانت متزوجة من جيم براير، وهو ملياردير يعمل في الاستثمارات المغامرة وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Breyer Capital، وكان في دبي لحضور مؤتمر القمة العالمية للحكومات 2024 وقت الحادث.