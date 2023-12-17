الكشف عن تصميم مكتب موانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية عن خطتها لنقل مكتبها الرئيسي العالمي إلى مدينة(إكسبو دبي)، من خلال تصميم عالمي جديد لمواصلة أعمالها في توسيع سلاسل التوريد.



يستوعب المكتب الرئيسي الجديد المكون من تسعة طوابق بمساحة 37,300 متر مربع، ما يقرب من 800 موظف وسيوفر منصة للمتعاملين والشركاء للتعامل مباشرة مع مجموعة موانئ دبي العالمية – عبر الموانئ والمحطات والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وسيتم تخصيص الطابقين الأولين للمتعاملين الخارجيين والزوار، بجانب مساحات متعددة الاستخدامات.



تم دمج التصميم مع جناح التدفق الشهير ونافورة المياه في مبنى مجموعة موانئ دبي العالمية الذي لاقى اعجاباً كبيراً من الزوار خلال معرض إكسبو 2020. واستقبل الجناح ما يقرب من 3000 مسؤول حكومي، و2500 من قادة الفكر، و10000 طالب وأكثر من 1.2 مليون زائر خلال المعرض الذي استمر لستة أشهر.



و قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي: “باعتبارها مركزاً في المخطط الرئيسي الحضري لدبي 2040، تلتزم مدينة إكسبو دبي بتوفير منظومة بيئية للنمو المستدام عبر القطاعات الرئيسية في الإمارة، بالإضافة إلى قيادة العمل الهادف والمتعلق بعدد من أكبر التحديات في عصرنا.



و أضافت”خلال مواصلة إرث إكسبو 2020، يسعدنا أن نرحب بعودة مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مرة أخرى، حيث نتعاون ونعمل معاً على تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.”





فيما أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “لا يمثل انتقال المكتب الرئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مشروعاً منعزلاً، بل يمثل أحد المشاريع ضمن مسيرة تحوّلنا الشامل لنصبح المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة. إن الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي يضعنا في قلب مستقبل دبي، ويدل أيضاً على التزامنا بالابتكار والاستدامة وتحقيق التدفق التجاري لمتعاملينا العالميين.”



وقال خوان كارلوس ساهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “كانت عملية تصميم المقر الرئيسي الجديد لموانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي رحلة مليئة بالحيوية، وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية بتقليص تأثيرها البيئي، وسيضم المكتب الرئيسي تقنيات موفرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وستستخدم فيه مواد بناء صديقة للبيئة.



ويتضمن المشروع أيضًا منطقة لوقوف السيارات تعمل آلياً، ما يوضح التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بالتقدم التكنولوجي في كل جانب من جوانب أعمالها، و يتماشى أيضاً مع الأهداف البيئية للمجموعة في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بمرافق مواقف السيارات التقليدية.

كما يوفر المشروع أيضاً مرافق سطحية لوقوف السيارات بالقرب من المداخل صُممت خصيصاً لمواقف شحن السيارات الكهربائية، ما يعني تعزيز سهولة الاستخدام والتشجيع على استخدام وسائل النقل المستدامة والفعّالة.



ويعد الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي جزءاً من رحلة المجموعة وتحوّلها من مشغل ميناء محلي في عام 1972 إلى مزود عالمي حقيقي لحلول سلاسل التوريد، مما يُحدث نقلة هائلة في أساليب التجارة العالمية. وكان مقر مجموعة موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي التي تمثل قلب عمليات الموانئ والمنطقة الحرة منذ أن حملت المجموعة اسمها الحالي في سبتمبر 2005.

