إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية

جرى أمس إطلاق شركة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات من قبل كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، وهو مشروع مشترك رائد باسم شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” (UAEV)، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

معلومات حول شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية:

هناك أكثر من 40 ألف سيارة كهربائية مسجلة حالياً بالسوق المحلي.

الشركة الجديدة ستقوم بإطلاق قرابة 100 محطة للشحن خلال العام الجاري.

المركبات الكهربائية والهجينة تشكل 3 % من مجموع المركبات في الإمارات حالياً.

سيتم طلاق تعرفة محلية موحدة لأسعار شحن السيارات الكهربائية في الإمارات قريباً.

914 محطة للشحن موزعة حاليا بالجزء الأكبر بين إمارتي دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية.

مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13 % من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة.

أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات.

سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شركة UAEV وخططها المستقبلية قبل نهاية العام الجاري.