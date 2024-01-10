مجموعة موانئ دبي العالمية توقع مذكرات تفاهم مع ولاية غوجارات الهندية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، عن توقيع عدة مذكرات تفاهم مع حكومة ولاية غوجارات، بقيمة 250 مليار روبية هندية (حوالي 3 مليارات دولار ) لتطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في “قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة”.

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع مجلس غوجارات البحري لتحديد فرص تطوير موانئ إضافية على طول ساحل الولاية.



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “نؤكد التزامنا بالهند حيث نعمل منذ ما يقرب من 20 عاماً. وخلال هذه الفترة، استثمرنا نحو 2.5 مليار دولار وسنستثمر المزيد في السنوات الثلاث المقبلة في هذه المشاريع”.