140 خدمة عبر نافذة واحدة.. السعودية تطلق منصة “لوجستي 2” المحدثة

أطلق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل، والخدمات اللوجستية السعودي، النسخة المحدثة من منصة “لوجستي 2″، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر التقنية “ليب 24” (24 LEAP).

وبدأت أعمال المؤتمر التقني “ليب24”(24 LEAP)، في الرياض، أمس الاثنين، وتستمر حتى الخميس المقبل.

منصة “لوجستي 2” توفر 140 خدمة لوجستية

وتهدف منصة “لوجستي 2”، إلى توفير نحو 140 خدمة لوجستية، عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتهدف منصة “لوجستي 2” لتكون نافذة موحدة للخدمات اللوجستية، مما يسهل على المستفيدين التسجيل، والدخول للمنصة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بطلباتهم بكفاءة عالية، وتقليل للأخطاء البشرية التي قد تنتج من تعدد المنصات.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، دشن نظام مجتمع الموانئ (PCS) ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة “لوجستي”، التي من المقرر أن توفر نحو 250 خدمة إلكترونية بموانئ السعودية.

جانب من تدشين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser لمنصة "#لوجستي" المحدثة؛ والتي تُمكن المستثمرين من إدارة التراخيص والوصول إلى أكثر من 140 خدمة عبر نافذة واحدة. pic.twitter.com/cYVKYIz2xL — منصة لوجستي | Logisti platform (@SALogisti) March 5, 2024

وأكد “الجاسر”، على أن هذا النظام سيعزز حجم النمو، والارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في أداء الموانئ السعودية، وتحقيق أهداف استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.

توقيع 5 اتفاقيات خلال فعاليات مؤتمر التقنية “ليب 24”

وخلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التقنية “ليب 24″، تم توقيع 5 اتفاقيات، تحت رعاية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل، والخدمات اللوجستية السعودي، .. الاتفاقية الأولى، كانت بين شركة مطارات القابضة، مع شركة ديفوتيم السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار، لاستخدام التقنيات الحديثة بشكل يخدم الأهداف المستقبلية لمطارات القابضة.

فيما وقعت الاتفاقيات الـ 4 الأخرى، شركة “سار” الخطوط الحديدية السعودية،.. الأولى منها كانت مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدود “تحكم”، لتقديم الحلول باستخدام أحدث التقنيات لرفع مستوى التشغيل والسلامة في الخطوط الحديدية.

فيمت وقعت شركة “سار” الاتفاقية الثانية مع شركة تلقاني لتأجير السيارات؛ والتي تهدف لإعادة تعريف تأجير السيارات في محطات سار لتحسين تجربة العميل.

بحضور ورعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة @SalehAlJasser وقعت #سار عدد من مذكرات التفاهم ضمن أعمال مؤتمر #ليب2024 pic.twitter.com/YenRm3kEda — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) March 5, 2024

أما الاتفاقية الثالثة لشركة “سار” فجاءت مع شركة اكسنتشر، وتهدف لتوضيح مجالات تركيز “سار” في الرقمنة وتقنية المعلومات وتبني التقنية الرقمية في عملياتها الخارجية والداخلية،

وجاءت الاتفاقية الرابعة والأخيرة، لشركة “سار” مع شركة “توال”، لتحسين المشهد الحضاري لأبراج الخطوط الحديدية السعودية داخل المدن.

وتهدف النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض التقنية “ليب 24″، لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات.

كما يستهدف “ليب 24″، ترسيخ مكانة السعودية بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية في المنطقة، مشتملة على أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير، ومتحدث من 180 دولة.