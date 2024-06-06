مصر.. قناة السويس تمدد العمل بتخفيضات رسوم السفن حتى نهاية 2024

أعلنت هيئة قناة السويس عن قرارها بتمديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لعدد من فئات السفن والناقلات حتى نهاية العام الجاري 2024. ويشمل هذا القرار مجموعة متنوعة من السفن التي تسلك طرقًا تجارية مختلفة عبر القناة.

وتتضمن التخفيضات الممددة التي مددتها قناة السويس تلك الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غربي أوروبا، وكذلك السفن العاملة بين موانئ منطقة شرق الأميركتين وموانئ منطقة آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف العاملة بين موانئ موريتانيا وموانئ الخليج العربي والهند والشرق الأقصى.

كما شملت قرارات التمديد السفن العاملة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر وموانئ منطقة جنوب غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأميركتين وموانئ الخليج الأميركي وموانئ آسيا.

وتم تمديد التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام العاملة بين مناطق الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية وموانئ آسيا.