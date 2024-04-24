بدء العمل بأول قطار ركاب وبضائع خليجي بترسية مناقصة حفيت للقطارات بين صحار وأبوظبي

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام تأكيد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن مشروع “حفيت للقطارات” الذي تم الإعلان عنه خلال أعمال المنتدى، يعد أسرع مشروع تم تنفيذه في العالم للربط بين بلدين، قائلا “عادة هذه المشاريع تأخذ سنوات، لذلك تعد سرعة دراسة المشروع غير مسبوقة ونتطلع لتكون سرعة التنفيذ كذلك غير مسبوقة، والقطار سيكون نقلة نوعية للربط بين البلدين وسيمكننا من تقليل حركة السيارات وتقليل البصمة الكربونية”.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية ترسية المناقصة وبدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع لقطار حفيت الذي يربط ولأول مرة بلدين خليجيين، موضحا أن المشروع يتماشى مع القطار الخليجي وسيحقق رؤية خليجية رائدة تبدأ من الإمارات وعمان.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي – العماني المشترك الذي عقد في أبوظبي، أن المنتدى شهد الإعلان عن ترسية عقود رئيسية تدعم الشراكة الإماراتية العمانية وستكون بمثابة بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف ” شهد المنتدى توقيع اتفاقيات عديدة بين الأجهزة الاستثمارية لدعم مختلف المجالات، حيث ينظر كلا البلدين إلى القطاعات الحيوية والاستراتيجية كقطاع الصناعة والطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين، وجميع هذه المجالات والمشاريع مشتركة في الرؤية، لذلك نرى فرصة كبيرة للاستثمارات التي تسهم في نمو اقتصاد كلا من دولة الإمارات وعمان الشقيقة”.

وأشار في هذا الإطار إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الأخيرة إلى سلطنة عمان عندما تم توقيع مذكرة تفاهم للنظر ودراسة مشروع حفيت للقطارات، موضحا أنه تم خلال أسبوع تشكيل مجلس الإدارة، وخلال سنة ونصف تم الانتهاء من الدراسة وعمل المناقصة، وتجهيز الاتفاقيات الحكومية، وصولا إلى ترسية المناقصة في الزيارة الحالية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.

وأكد أن رحلة قطار حفيت ستكون من ميناء صحار إلى أبوظبي أقصر من نصف المسافة المعتادة، وبكفاءة عالية وبأقل كلفة، موضحا أن القطار يضم الجزء الأكبر للبضائع وجزء لنقل الركاب، وذلك نظرا لربط البلدين بعوائل مشتركة وروابط تاريخية مشتركة.

وأضاف أن تكلفة مشروع “قطار حفيت” الإجمالية تقدر بحدود 3 مليارات دولار مع تخصيص ميزانيات احترازية، مؤكدا سعيهم لتنفيذ المشروع بتكلفة أقل من المخصصة حاليا، وسعيهم في مجلس إدارة المشروع على الوصول إلى جدول زمني قياسي للتنفيذ.

شهد المنتدى الاستثماري الإماراتي – العُماني المشترك أمس تدشين الهوية التجارية الجديدة لشركة حفيت للقطارات والتي كانت سابقاً “شركة عمان والاتحاد للقطارات“

أبرز المعلومات عن القطار

طاقة استيعابية 400 راكب للقطار الواحد

3 مليارات دولار كلفة مشروع سكة حديد بين الإمارات وعُمان

يعمل مسار الشبكة بين إمارة أبوظبي وولاية صحار العمانية

يمتد خط القطار 303 كيلومترات، ويقطع القطار المسافة في 100 دقيقة

نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسية

يعمل على الخط الحديدي ما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كل من الإمارات وعمان.

الطاقة الاستيعابية لقطارات الشحن تصل إلى 15 ألف طن من المواد العامة وحوالي 270 حاوية نمطية.

وستصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة فيما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة. وسيقطع المسافة بين أبوظبي وصحار في 100 دقيقة، و يربط العين وصحار في 47 دقيقة ويبلغ طول الأنفاق 2.5 كيلومتر، وجسوراً يصل ارتفاع بعضها إلى 34 متراً.