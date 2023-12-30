فريق التحرير by فريق التحرير

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نفق يوروستار يلغي رحلات القطارات ويفسد احتفال 30 ألف بريطاني برأس السنة بباريس

غمرت الأنفاق مسار السكك الحديدية تحت سطح البحر – مع إفساد خطط الآلاف باحتفالات العام الجديد ولقضاء ليالي رومانسية في باريس

فريق التحرير by فريق التحرير

30 ألف مسافر علقوا اليوم في لندن بعد أن غمرت المياه الأنفاق مسار السكك الحديدية تحت سطح البحر – مع إفساد خطط الآلاف باحتفالات العام الجديد ولقضاء ليالي رومانسية في باريس ورحلات التزلج والعطلات العائلية إلى ديزني لاند بحسب تقارير نقلتها الصحف البريطانية اليوم.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة يوروستار للسكك الحديدية أن المياه التي غمرت نفقا للسكك الحديدية قرب لندن تسببت في إلغاء أكثر من عشر رحلات قطارات تربط بريطانيا بأوروبا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقالت الشركة “ألغيت خدمات يوروستار من وإلى لندن وهناك تأخيرات شديدة بسبب مشكلات في البنية التحتية ناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في أحد أنفاق نهر التايمز الواقعة بين (محطتي) سانت بانكراس إنترناشونال وإيبسفليت” وفقا لرويترز.

عمليات الإلغاء، التي تشمل حتى الآن ما لا يقل عن 14 رحلة بين لندن وباريس أو أمستردام أو بروكسل، هي الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات هذا العام. وفي 21 ديسمبر، أفسد إضراب لم يعلن عنه مسبقا لعمال فرنسيين خطط السفر لآلاف الأشخاص في فترة عيد الميلاد. ولم يتضح حتى الآن متى يمكن استئناف حركة السكك الحديدية.

مخطط يظهر مسار النفق تحت بحر المانش بين بريطانيا وفرنسا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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