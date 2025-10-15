طرح مشروع ميناء جاف لمدة 50 عاماً في قلب السعودية

طرحت أمانة منطقة القصيم، وسط المملكة العربية السعودية، مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة الميناء الجاف في شرق مدينة بريدة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع ومدة تشغيلية تصل إلى 50 عاماً ليكون أحد الممكنات الاستراتيجية لدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية وذلك ضمن جهودها في تعزيز مكانة منطقة القصيم مركزاً اقتصادياً ولوجستياً حيوياً في قلب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف عبدربه النفيعي إن المشروع يمثل نقلة نوعية تسهم في رفع كفاءة الحركة التجارية وتسهيل الصادرات والواردات، وتقديم خدمات التخليص الجمركي داخل المنطقة بما يختصر الوقت ويقلل التكاليف على التجار والمستثمرين.

وأوضح النفيعي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الميناء الجاف يتميز بموقع استراتيجي يبعد سبعة كيلومترات عن محطة قطار القصيم، و29 كيلومتراً عن الطريق السريع الرابط بين الرياض والقصيم والمدينة المنورة، و28 كيلومتراً عن الطريق المؤدي إلى حائل، بالإضافة إلى قربه من مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي وجامعة القصيم؛ مما يعزز ارتباطه بشبكات النقل المختلفة.

وأضاف أن منطقة القصيم تمتلك موقعاً محورياً في وسط المملكة يربط بين عدد من المناطق الرئيسية، حيث تشهد نمواً متسارعاً في الاستثمارات والمشاريع التنموية، وتضم مدناً صناعية ومناطق لوجستية وأسواقاً تجارية كبرى، وتتمتع ببنية تحتية متطورة وشبكة طرق حديثة تؤهلها للقيام بدور حيوي في دعم سلاسل الإمداد الوطنية، وتعزيز تدفق البضائع والخدمات.

ويُعتبر المشروع دعماً لحركة التجارة وزيادة تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية لتكون القصيم محوراً رئيسياً في شبكة النقل والاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.