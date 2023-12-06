شركة سعودية تشغل محطة حاويات في بنغلاديش بـ 170 مليون دولار

أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) (الشركة السعودية للخدمات الصناعية سابقا) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية المحدودة، التي تعتبر إحدى شركات محفظتها الاستثمارية وتمتلك فيها نسبة 36.36% من رأس المال، قد وقعت عقد امتياز مدته 22 عاماً بقيمة 170 مليون دولار (637.5 مليون ريال سعودي) مع هيئة ميناء شيتاغونغ لتشغيل وتطوير محطة حاويات في باتنغا في شيتاغونغ، الميناء الرئيسي في جمهورية بنغلاديش، وفق خطة تطوير وتشغيل شاملة طويلة المدى.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ العقد في عام 2024. وستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية بموجب هذا العقد، بتطوير وتشغيل منشأة بسعة 500 ألف حاوية قياسية في محطة حاويات باتنغا في ميناء شيتاغونغ.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لعقد الامتياز الجديد على القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو القابضة بحلول عام 2024.