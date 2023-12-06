فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inنقلآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

شركة سعودية تشغل محطة حاويات في بنغلاديش بـ 170 مليون دولار

تجري شركة سيسكو القابضة حالياً مفاوضات مكثفة وصلت إلى مراحل متقدمة مع العديد من الموانئ العالمية المستهدفة ضمن خطتها التوسعية.

فريق التحرير by فريق التحرير
خلال توقيع اتفاقية تشغيل وتطوير محطة حاويات في باتنغا في بنغلاديش
خلال توقيع اتفاقية تشغيل وتطوير محطة حاويات في باتنغا في بنغلاديش

أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) (الشركة السعودية للخدمات الصناعية سابقا) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية المحدودة، التي تعتبر إحدى شركات محفظتها الاستثمارية وتمتلك فيها نسبة 36.36% من رأس المال، قد وقعت عقد امتياز مدته 22 عاماً بقيمة 170 مليون دولار (637.5 مليون ريال سعودي) مع هيئة ميناء شيتاغونغ لتشغيل وتطوير محطة حاويات في باتنغا في شيتاغونغ، الميناء الرئيسي في جمهورية بنغلاديش، وفق خطة تطوير وتشغيل شاملة طويلة المدى.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ العقد في عام 2024. وستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية بموجب هذا العقد، بتطوير وتشغيل منشأة بسعة 500 ألف حاوية قياسية في محطة حاويات باتنغا في ميناء شيتاغونغ.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لعقد الامتياز الجديد على القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو القابضة بحلول عام 2024.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...