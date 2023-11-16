الأمن العام يتجه لـ”سعودة” سائقي ناقلات “الغاز المسال”

تتجه الهيئة العليا للأمن العام إلى “سعودة” مهنة سائقي ناقلات “الغاز المسال” في المملكة العربية السعودية، وإلزام شركات النقل بإنشاء برنامج تطوير وظيفي خاص بسائقي شاحنات هذا القطاع.

و حددت الهيئة عدد من الضوابط المطروحة على منصة”استطلاع” الوطنية، موضحة أهم المتطلبات الواجب توفرها لتوظيف السائقين، والاشترطات المطلوبة والحقوق والمميزات الممنوحة لشغالي هذه المهنة.

وشددت هيئة الأمن العام على ضرورة إعداد خطة مرحلية في حال عدم تطبيق السعودة على كامل العاملين، ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الـ4 سنوات من إعلان الضوابط، مع أهمية وجود موافقة مسبقة على توظيف غير السعوديين في القطاع من الجنسيات الآخرى، والتركيز على سجلهم الأمني وأن لا تكون عليهم تحفظات من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي، مشيرى إلى أن السائقين السعوديين هم وحدهم المصرح لهم بدخول المواقع العسكرية ومرافق القواعد الجوية وجميع المرافق الحكومية الحساسة وفق الإجراءات المتبعة نظاماً.



وتطرقت ضوابط نقل غاز البترول المسال المطروحة على منصة “استطلاع”، شروط التعيين الأخرى أهمها إخضاع أي سائق لم ليس لديه خبرة سابقة في نقل الغاز المسال لفترة اختبارية لا تقل عن 30 يوماً، للتأكد من استيعابه وتطبيقه لجميع المواد التدريبية التي حصل عليها، بالأضافة إلى اشتراط ​إجادة السائق القراءة والكتابة؛ و الأولوية لمن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

كما حددت الهيئة عمر السائق بأن لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد على 55 عاماً، وأن يكون ذا لياقة بدنية متناسبة مع متطلبات العمل، و شرط أن يكون لائقاً طبياً وذلك حسب تقارير طبية صادرة عن منشآت طبية معتمدة لدى وزارة الصحة “منصة إفادة”.

وأن تشمل التقارير الطبية للحالة الطبية لراغبين بشغل هذه المهنة متابعة السائق كل 3 سنوات فيما يتعلق بأمراض القلب، والتنفس، والسكر والضغط، والنظر والسمع، والكحول والمخدرات، والأمراض النفسية والعصبية، وأي مشاكل صحية أخرى قد تؤثر في القيادة.

وشددت الهيئة على جميع الناقلين التأكد من أن جميع الموظفين ذوي العلاقة بنقل مادة غاز البترول المسال قد حصلوا على التدريب اللازم، ألا يكون قد سبق الحكم على سائق الشاحنة في جريمة تعاطي مخدرات، أو تهريب، أو سرقة، أو اعتداء، وغيره، إلا إذا تم رد اعتباره، كما يجب أن يحمل السائق رخصة سارية المفعول لقيادة النقل الثقيل وفق قواعد وأنظمة المرور الصادرة من الجهات المختصة.

و سيتم إلزام شركات النقل بإنشاء برنامج تطوير وظيفي خاص بسائقي شاحنات نقل الغاز المسال يتضمن التأهيل الوظيفي حسب برنامج تأهيل مستمر يضمن الترقي الوظيفي والحوافز المادية المجزية بناءً على أداء الموظف، والالتزام بجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة في نظام العمل والعمال السعودي إضافة إلى متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة على أن لا يسمج بأكثر من 10 ساعات فعلية للسائق و منحه أوقات راحة.