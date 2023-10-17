مصر تقرر رفع رسوم العبور في قناة السويس اعتباراً من يناير

أعلنت هيئة قناة السويس أنها فرضت زيادة جديدة على رسوم العبور في القناة اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير المقبل بنسبة تصل حتى 15%.

وسيتوجب على ناقلات النفط الخام ومشتقاته وناقلات الغاز البترولي والغاز المسال والحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب دفع 15% اضافية على الرسوم الحالية، فيما ستكون 5% بالنسبة لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة.

وأعلنت الهيئة إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة.

وكانت الهيئة أصدرت بياناً توقعت فيه زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري.