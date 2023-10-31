أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India Gulf Express”، لربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بسبعة موانئ إقليمية وعالمية.







و تشمل نهافا شيفا وموندرا ومانجالور بالهند، وكولومبو بسريلانكا، وجبل علي وخليفة بالإمارات، وأم قصر العراقي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة تضم أربع سفن، بسعة إجمالية تصل إلى 9800 حاوية.







وتتبع الخدمة الجديدة، لشركة “CMA CGM” الرائدة عالميًّا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وستسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.





وتعزز الخدمة الجديدة من القدرات التشغيلية بميناء الدمام، علاوة على تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا).





وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، إذ يمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، كما يرتبط بشبكة طرق متطورة وسريعة، وسكك حديدية تربطه بكل مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، ما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.





يُذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India Gulf Express” تُعد الخدمة رقم 25 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها الهيئة منذ بداية العام الجاري 2023م، وأسهمت هذه الخدمات في تحقيق المملكة تقدمًا إضافياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “أونكتاد” للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023.



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