دراسة تكشف حركة خفية لسفن الصيد الجائر والتهريب في البحار والمحيطات

كشفت دراسة جديدة أن 75 بالمائة من سفن الصيد الصناعية في العالم تغلق أنظمة التواصل لتعمل خفية عن أعين الجمهور وهناك الكثير من السفن التي لا تكشف وجودها بتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالموقع، أو نظام تحديد المواقع الآلي (AIS) سواء كان ذلك في تهريب البشر أو الصيد الجائر، لتظهر في نتائج هذه الدراسة هول الأنشطة الصناعية البشرية عبر المحيط على مدى خمس سنوات بين 2017 و 2021.

و تقدم الدراسة التي نُشرت اليوم في مجلة نيتشر رؤية غير مسبوقة للاستخدام الصناعي للمحيطات الذي لم يتم رصده سابقًا للسفن والمراكب التي تبحر دون أن تبث إحداثيات مكانها ولا تشغل ما يعرف بالراشدة اللاسلكية لتحديد الموقع في حالات الطوارئ (EPIRB). واعتمدت الدراسة على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للسفن والذكاء الاصطناعي بأدوات التعلم الآلي وصور الأقمار الاصطناعية لإنشاء أول خريطة عالمية لحركة السفن الكبيرة والبنية التحتية البحرية، حيث وجدت قدرًا ملحوظًا من النشاط الذي كان في السابق “مظلمًا” لأنظمة المراقبة العامة بإشراف منظمة جلوبال فشينغ وواتش Global Fishing Watch وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز إدارة المحيطات من خلال زيادة شفافية النشاط البشري في البحر.

وخلصت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع جامعة ديوك، وجامعة كاليفورنيا، وسانتا باربرا، وسكاي تروث، أن قدرًا كبيرا من النشاط البحري في المحيطات والبحار يحدث خارج أنظمة المراقبة العامة.

وما تغفله تلك الدراسة عن بعض أسباب السفن والمراكب التي لا تبث موقعها، فهو أن بعض المراكب الصغيرة لا تحتاج لأي أجهزة اتصال أساسية فيما تختلف التشريعات والقوانين بين بلد وآخر، ومثل تفرض بعض البلدان، مثل النرويج على سفن الشحن التي يزيد طولها عن حد معين أن تبث مواقعها من خلال نظام AIS وVMS. وقد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للمملكة المتحدة، على سبيل المثال. هناك حجج يمكن تقديمها من كلا النظامين حول سبب عدم رغبتك في بث مواقعك في جميع الأوقات – إحدى الحجج النموذجية هي أنه يمكن للآخرين بسهولة استنتاج حقول الصيد الخاصة بك وبالتالي متابعة ذلك، والآخر هو الخصوصية.

الأمر المعتاد للغاية هو أن تقوم السفن بإيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بها بمجرد دخولها المياه الدولية. ولا يوجد التزام بتطبيق هذا النظام، والعديد من البلدان المتقدمة لا تملك أي موارد لمكافحة الصيد غير المشروع، من وجهة نظر تكنولوجية.

ولدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج يهدف إلى مساعدة البلدان النامية بالتكنولوجيا والتدريب للكشف عن الصيد غير القانوني، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. إن البلدان النامية في حاجة ماسة إلى البيانات، التي تملكها إما الحكومات، أو الجهات الفاعلة الخاصة. يتم التقاط بيانات AIS إما عن طريق الأقمار الصناعية أو المحطات الأساسية.

تعد أنظمة VMS باهظة الثمن، ولكنها تسمح أيضًا للسفن بنقل تقارير الصيد وما شابه ذلك – ولكن لسوء الحظ لا يتم تنفيذها دائمًا بطريقة جيدة. لكن التكنولوجيا أصبحت أفضل. توجد أقمار صناعية مزودة بأجهزة كشف الرادار البحرية/الملاحة البحرية في المدار. الطائرات بدون طيار بعيدة المدى المزودة بأجهزة استشعار هي شيء آخر، وتعمل الدول على صياغة قوانين تجبر السفن على وضع أجهزة استشعار معينة عليها. يتم تقديم واستخدام الكثير من الأدوات المدعومة بالتعلم الآلي لأتمتة الكشف والتحليل.