دبي… تقليص زمن الرحلة بشارع الخيل بنسبة 30‎%‎ بفضل مشروع بتكلفة 700 مليون درهم

أعلنت طرق دبي عن ترسية عقد مشروع تطوير شارع الخيل بتكلفة 700 مليون درهم مما يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30‎%‎، ويتضمن المشروع تنفيذ خمسة جسور وتوسعة طرق في سبعة مواقع على شارع الخيل، وتمتد الجسور الخمسة 3300 متراً بطاقة استيعابية 19600 مركبة في الساعة ويسهم المشروع من خلال الجسور وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً.

سبعة مواقع

الأول في منطقة زعبيل، وتحديداً بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات بطول 700 متر، تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى أبوظبي، كما يتضمن تنفيذ تحسينات للطرق السطحية بطول 850 متراً، بهدف ربط حركة المرور القادمة من شارع الخيل الي شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد، أما الموقع الثاني، فهو منطقة ميدان على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، ويشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 أمتار، وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، ويشمل أيضاً تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع راس الخور.

الموقعين 3 و4

تتضمن الأعمال في الموقع الثالث في منطقة القوز الأولى، وتحديداً على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه أبوظبي، كما تتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان، أما الموقع الرابع فهو في منطقة غدير الطير، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في ربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما يتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الميدان.

الموقع الخامس

في قرية جميرا الدائرية، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما يشمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

الموقعان 6 و7

يتضمن المشروع في الموقع السادس تنفيذ أعمال توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة، حيث يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، فيما تتضمن الأعمال في الموقع السابع، تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد، لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع باتجاه أبوظبي.