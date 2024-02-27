تكلفة ناقلات النفط العملاقة.. كم تتقاضى في اليوم الواحد؟

ارتفعت أسعار ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا التي تنقل النفط من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر عند 66600 دولار يوميا مع ارتفاع تكاليف التأمين وسط تزايد الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

في الربع الرابع من العام الماضي، بلغ متوسط ​​أسعار ناقلات النفط العملاقة، التي تحمل حوالي مليوني برميل من النفط، حوالي 21 ألف دولار يوميا، وفقًا لشركة Freight Waves، نقلاً عن بيانات من شركة Clarksons.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، بلغ متوسط ​​أسعار اليوم 8700 دولار. بالنسبة لشهر مارس/آذار، يقول بنك أوف أمريكا إنه يتوقع أن يتراوح متوسط السعر بين 40 ألف دولار و 50 ألف دولار في اليوم، مع انخفاض الأسعار في الربع الثاني إلى حوالي 35 ألف دولار و40 ألف دولار.

آخر مرة ارتفعت فيها تكاليف شحن النفط إلى هذا المستوى المرتفع كانت في عام 2019، تحت ضغط الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية على مالك ناقلة صينية، مما دفع أسعار يوم عمل ناقلات النفط العملاقة من 25 ألف دولار إلى أكثر من 150 ألف دولار لفترة مدتها 6 أشهر، حسبما أفادت فريت ويفز.

انخفاض عدد ناقلات النفط

منذ النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول، انخفض عدد ناقلات النفط الخام التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 60%.

في حين امتنعت أسعار النفط حتى الآن عن الرد بشكل كبير على الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فقد استجابت شركات التأمين من خلال رفع أسعار اليوم في أفضل السيناريوهات، أو إصدار استثناءات من أي مطالبات بمخاطر الحرب للسفن الراغبة في ذلك.