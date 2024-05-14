تقنية جديدة تحول تجربة “التنقل” للحجاج داخل الحرم الشريف

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق “تنقل”، يأتي هذا التطبيق ليكون رفيقًا للحجاج والمعتمرين، يسهل لهم حجز العربات الكهربائية ويوجههم إلى أماكن استلامها بسهولة داخل الحرم المكي.

يعمل تطبيق “تنقل” على منصتي iOS و Android، ويوفر للمستخدمين وسيلة سهلة وفعّالة لحجز العربات الكهربائية.

يمكن للضيوف الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة تنزيل التطبيق واختيار موقع استلام العربة الكهربائية ومدة الاستخدام.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق معلومات مفصلة حول مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية في عدة نقاط داخل المسجد الحرام، مما يسهل على الزوار الوصول إليها دون عناء.

وفي تصريح للهيئة، أوضحت بأن الزوار يمكنهم الوصول إلى نقاط استلام وتسليم العربات الكهربائية من خلال عدة مواقع مركزية، بما في ذلك مداخل مهمة كجسر المروة (باب رقم 25)، وسلم الأرقم (باب رقم 16)، وجسر أجياد (باب رقم 5)، وجسر الشبيكة (باب رقم 66).

ولمن يفضلون استخدام العربات اليدوية، يمكنهم التوجه إلى مداخل محددة مثل الساحة الشرقية باب السلام رقم 19، والساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.