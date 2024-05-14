فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inنقلآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاقتصاد إسلاميمواصلات

تقنية جديدة تحول تجربة “التنقل” للحجاج داخل الحرم الشريف

تطبيق يوفر معلومات شاملة حول أماكن استلام وتسليم العربات الكهربائية داخل المسجد الحرام، مما يسهل على الزوار الوصول إليها بسهولة ويسر.

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق “تنقل”، يأتي هذا التطبيق ليكون رفيقًا للحجاج والمعتمرين، يسهل لهم حجز العربات الكهربائية ويوجههم إلى أماكن استلامها بسهولة داخل الحرم المكي.

يعمل تطبيق “تنقل” على منصتي iOS و Android، ويوفر للمستخدمين وسيلة سهلة وفعّالة لحجز العربات الكهربائية.

يمكن للضيوف الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة تنزيل التطبيق واختيار موقع استلام العربة الكهربائية ومدة الاستخدام.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق معلومات مفصلة حول مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية في عدة نقاط داخل المسجد الحرام، مما يسهل على الزوار الوصول إليها دون عناء.

وفي تصريح للهيئة، أوضحت بأن الزوار يمكنهم الوصول إلى نقاط استلام وتسليم العربات الكهربائية من خلال عدة مواقع مركزية، بما في ذلك مداخل مهمة كجسر المروة (باب رقم 25)، وسلم الأرقم (باب رقم 16)، وجسر أجياد (باب رقم 5)، وجسر الشبيكة (باب رقم 66).

ولمن يفضلون استخدام العربات اليدوية، يمكنهم التوجه إلى مداخل محددة مثل الساحة الشرقية باب السلام رقم 19، والساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...