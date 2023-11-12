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الموانئ السعودية تعدل رسوم وأجور خدماتها ..منها تخفيض”سفن الكروز”

رفعت الموانئ أجور القوة العاملة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، لتصبح أجرة العامل 35 ريالاً للخدمات غير البحرية، و60 ريالاً للعامل الماهر أو الفني، وخفض أجور سفن الكروز” إلى 25 ريالاً.

فريق التحرير by فريق التحرير

خفضت السعودية أجور المغادرة لركاب “سفن الكروز” من بين جملة من التعديلات على رسوم و أجور خدمات الموانىء التي أجرتها الهيئة العامة للموانئ.

و وصل تخفيض أجور المغادرة للركاب “سفن الكروز” إلى 25 ريالاً لكل راكب بدلاً من 50 ريالاً، وزيادة نسبة التعرفة لمناولة البضائع الخطرة من 25% إلى 50 %، على أن تحصل من مالك، أو وكيل السفينة.

وخفضت الهيئة في المشروع المطروح على منصة “استطلاع” تعرفة رفع أغطية عنابـر السفن في محطـة الحاويات؛ لتصبح 300 ريال للغطاء الواحد/حركة، بدلاً من 383 ريالاً للغطاء الواحد/ دورة، وإلغاء استثناء أيام العطل الرسمية من حسابها في وقت التخزين المجاني.


ورفعت الموانئ أجور القوة العاملة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، لتصبح أجرة العامل 35 ريالاً للخدمات غير البحرية، و60 ريالاً للعامل الماهر أو الفني، و100 ريال للمشرف في الخدمات غير البحرية، كما زادت سعر استئجار قارب نقل طاقم السفينة إلى 1000 ريال للساعة أو جزء منها بدلاً من 100 ريال.


وقلصت الهيئة أيام التخزين المجانية لبضائع الرورو / الدجرحة – لتحصل عن المدة التي تمكثها في الميناء بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ وصولها، أو تاريخ دخولها الدائرة الجمركية، وذلك بدلاً من المعمول به سابقاً والتي كانت معفاة لمدة 10 أيام، كما خفضت عدد الأيام المجانية لتخزين البضائع الخطرة من 10 أيام إلى 5 أيام من وصول الحاوية في الميناء، وفق”أخبار24″.

تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للموانئ نوهت إلى أنها تهدف من التعديلات تحقيق الكفاءة التشغيلية، والاستغلال الأمثل لممتلكات الموانئ، ورفع تنافسية الموانئ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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