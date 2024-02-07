إيرادات “تاكسي دبي” تسجل 1.95 مليار درهم في 2023

ارتفعت إيرادات شركة “تاكسي دبي” في عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بعام 2022 وسجلت 1.95 مليار درهم (530.9 مليون دولار).

وفقا لبيان شركة “تاكسي دبي” على سوق دبي العالمي، سجلت أرباح الشركة 345.32 مليون درهم (94.01 مليون دولار)، بزيادة 54% مقارنة بعام 2022 الذي بلغت أرباحه نحو 224.37 مليون درهم (61.09 مليون دولار).

شركة “تاكسي دبي”، هي المشغل الأول لمركبات الأجرة في إمارة دبي (من حيث حجم الأسطول)، وتبلغ حصة الشركة في السوق الإماراتية نحو 44% بنهاية 30 يونيو/حزيران 2023.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعد نجاح اكتتاب شركة “تاكسي دبي” البالغ 315 مليون دولار، أدرجت الشركة وتداول سهمها في سوق دبي المالي.

وسجلت أصول شركة تاكسي دبي في عام 2023 نحو 1.97 مليار درهم (536.3 مليون دولار) مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم (489.8 مليون دولار) في عام 2022.

في عام 1994 تم تأسيس شركة “تاكسي دبي”، لتشغيل أسطول مركبات أجرة، وتوسعت الشركة تدريجيا لتقدم باقة متنوعة من حلول التنقل، هي، الليموزين لكبار الشخصيات ومركبات الأجرة وخدمات توصيل الميل الأخير عبر الدراجات، بالإضافة للحافلات.