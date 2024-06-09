“دي بي ورلد” تكشف تفاصيل مشروعها الأكبر بميناء جدة الإسلامي

كشف عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، لـ”دي بي ورلد“، في دول مجلس التعاون الخليجي، عن حجم الأعمال للمنطقة اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي، المشروع الذي يشترك في تنفيذه موانئ دبي العالمية و الهيئة العامة للموانئ السعودية.



وأكد أن هذه المنطقة اللوجستية ستكون أكبر منشأة لوجستية متكاملة في المملكة، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 415,000 متر مربع، وتتضمن مساحات تخزين تبلغ 185,000 متر مربع، وستوفر أكثر من 390,000 منصة تخزين للبضائع، بما في ذلك البضائع الجافة والمبردة والمجمدة، إضافة إلى مناطق البضائع المجمركة وغير المجمركة، بالإضافة إلى خدمات القيمة المضافة، منوهًا إلى ما تمثل المملكة العربية السعودية كسوق محوري بالنسبة لموانئ دبي العالمية، نظرًا لمساهمتها الكبيرة في التجارة العالمية، وذلك في ضوء مشروع إنشاء منطقة لوجستية جديدة في جدة، و لكون المملكة تعتبر السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ولاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية، وتحظى بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية.

كما أشار بن دميثان، إلى أن هذه المنشأة ستستخدم الطاقة الشمسية جزئياً، حيث سيتم تركيب ألواح شمسية على سطح المنشأة بقدرة تصل إلى 20 ميجاوات، وذلك في إطار التزامهم بالاستدامة.

وقال، “من المقرر أن تتضمن المنطقة اللوجستية في جدة، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، مراحل تطويرية متعددة، حيث من المتوقع بدء العمل في المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2025، الأمر الذي سيسهم في زيادة كبيرة في السعة التخزينية وتعزيز كفاءة حركة التجارة.

وأضاف، “نحن في دي بي ورلد، نؤكد على التناغم الوثيق بين رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بشكل وثيق مع رؤيتنا، حيث نتشارك التزامًا راسخًا بتعزيز القدرات اللوجستية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتتجلى شراكتنا القوية في استثماراتنا في كل من محطة الحاويات الجنوبية والمنطقة اللوجستية في جدة.

ففي عام 2020، وقّعنا اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا لمحطة الحاويات الجنوبية، تشمل تحديث المحطة باستثمار يتجاوز 3 مليارات ريال سعودي. وسيشهد هذا المشروع تحديث مرافق الميناء وتركيب أحدث المعدات، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات من 2.5 مليون إلى 5 ملايين حاوية نمطية.”

الجدير بالذكر، أن “دي بي ورلد” قد وقعت اتفاقيات امتياز لمدة 30 عامًا لتطوير مشاريع في المملكة، وباستثمار يتجاوز 900 مليون ريال سعودي، من بينها محطة الحاويات الجنوبية والمنطقة اللوجستية في جدة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات ريال سعودي.