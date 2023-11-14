المغرب يطور شبكة السكك الحديدية بـ168 قطاراً جديداً

يعتزم المغرب شراء قطارات جديدة بهدف تطوير تطوير وتحسين الخدمات استعداداً لمونيال 2030، وفق ما أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية في المملكة.

وقالت وكالة المغربي العربي للأنباء نقلاً إن المكتب طرح مناقصة لشراء 168 قطاراً، مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.57 مليار دولار).

وأشارت الوكالة إلى أن المناقصة تشمل 150 قطاراً للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطاراً فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وقال المكتب في بيان له إن مشروع تطوير الشبكة يعد فرصة حقيقية ستترتب عليها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص عمل وتدعيم النسيج الصناعي.

ولفت البيان إلى أن عملية اقتناء القطارات هي ضمن برنامج يمتد على مدى أربع سنوات بين يبدأ عام 2027 وينتهي في 2030.

وأوضح المكتب أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين.

ويكمن هدف المغرب في تطوير شبكة خطوط السكك الحديد في إطار التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 التي يستضيفها إلى جانب كل من جاريه إسبانيا والبرتغال.