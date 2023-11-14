فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inنقلآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

المغرب يطور شبكة السكك الحديدية بـ168 قطاراً جديداً

في إطار خطته لتطوير بنيته التحتية تحضيراً لبطولة كاس العالم بكرة القدم عام 2030، قرر المغرب شراء 168 قطاراً لتحسين الخدمات

فريق التحرير by فريق التحرير
المغرب يطور شبكة السكك الحديدية بـ168 قطاراً جديداً

يعتزم المغرب شراء قطارات جديدة بهدف تطوير تطوير وتحسين الخدمات استعداداً لمونيال 2030، وفق ما أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية في المملكة.

وقالت وكالة المغربي العربي للأنباء نقلاً إن المكتب طرح مناقصة لشراء 168 قطاراً، مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.57 مليار دولار).

وأشارت الوكالة إلى أن المناقصة تشمل 150 قطاراً للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطاراً فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وقال المكتب في بيان له إن مشروع تطوير الشبكة يعد فرصة حقيقية ستترتب عليها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص عمل وتدعيم النسيج الصناعي.

ولفت البيان إلى أن عملية اقتناء القطارات هي ضمن برنامج يمتد على مدى أربع سنوات بين يبدأ عام 2027 وينتهي في 2030.

وأوضح المكتب أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين.

ويكمن هدف المغرب في تطوير شبكة خطوط السكك الحديد في إطار التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 التي يستضيفها إلى جانب كل من جاريه إسبانيا والبرتغال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...